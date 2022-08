Ángel de Brito habló de la polémica de Viviana Canosa y el Grupo América: "Trabajo con libertad"

Ángel de Brito se refirió al escándalo que protagonizó Viviana Canosa en los últimos días.

Ángel de Brito se metió en uno de los escándalos mediáticos más destacados del último tiempo con la renuncia de Viviana Canosa a su programa en A24. "Yo estoy súper feliz acá en América, trabajando con libertad", aseguró filoso el conductor de LAM, que desde este año es uno de los ciclos más exitosos de la señal que comanda Daniel Vila.

Enfrentados públicamente desde hace años, Ángel de Brito no se guardó nada al hablar por primera vez en la televisión sobre el escándalo que envolvió a Viviana Canosa en los últimos días. "Ya saben la relación que yo tengo con Viviana, turbulenta de toda la vida o por lo menos desde que me echó de Canal 9 para acá, hemos tenido idas y vueltas", comenzó aclarando el conductor de LAM.

En ese sentido, el periodista contó que ya Canosa aseguró que todavía no hablará con nadie. Sobre los rumores de que podría desembarca en la política o en la tele, De Brito explicó que la operadora de la oposición no tiene propuestas concretas por el momento.

Respecto a su propia situación en el canal que comanda Daniel Vila, Ángel de Brito fue contundente: "Yo, en lo particular, trabajo con libertad. Si no tengo libertad, me voy en el segundo". "Yo estoy súper feliz acá en América, trabajando con libertad y fue una de las condiciones que puse cuando me ofrecieron volver a este canal", agregó el conductor con sinceridad.

"Lo único que pedí, además de un dinero, es tener libertad y me dijeron que sí. 'Podés hablar de todos los temas, podés hablar de lo que quieras, llevate bien con tus compañeros', bueno, con algunos no pudimos como es este caso de Viviana o con Baby, con quien tuvimos alguna pelotera que no fue pública", siguió contando el periodista. Para cerrar, De Brito reconoció que al no hacer política, no tienen los conflictos que tuvieron Canosa u otros colegas con un palito: "No hacemos operaciones, acá hacemos periodismo, de pavadas, pero periodismo al fin".

Su relación con Viviana Canosa

Además, el periodista contó cómo está actualmente su relación con Canosa, con quien no se habla hace "bastante": "¿Sabés por qué no me hablo? Porque cuando en el inicio de este programa hablamos de las polémicas que generaba con sus dichos, Viviana fue la primera en llamar a los dueños del canal para que nosotros no hablemos de ella". En ese sentido también recordó que la periodista salió a agredirlo personalmente y cuando le habló por privado, lo bloqueó.

De todos modos, el presentador reveló que luego de ese cruce mediático, tuvieron un acercamiento. "Por intermediarios empezamos a hablar nuevamente y estaba por venir al programa", reconoció De Brito, pero a la vez descartó que vaya a suceder dado que Canosa no está dando notas tras su escandalosa salida de A24.