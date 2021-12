Ángel de Brito disparó contra una figura de El Nueve: "Aprendé a leer"

Ángel de Brito enfrentó a una periodista de El Nueve que le inició una querella un tiempo atrás.

Ángel de Brito habló en Los Ángeles de la Mañana (LAM) sobre la querella que Susana Roccasalvo, conductora de Implacables, inició sobre él después de que la mencionara en su programa con dichos negativos afectaron su imagen pública. Aunque Susana salió a decir que todavía el caso no estaba resuelto, de Brito aseguró que no fue así y que fue ella la que tuvo un problema de comprensión de texto.

“Quiero hablar de un tema que les conté hace un tiempo. ¿Se acuerdan que Susana Roccasalvo me había iniciado una querella por un chiste que había hecho acá, que le pedí disculpas si le había molestado e igual ella siguió en adelante por el tema?”, comenzó Ángel. “Les conté también que había perdido y que yo había sido sobreseído, porque tuvimos mediaciones en las que ni yo me retracté ni ella ha cambiado de parecer”.

“Hace un tiempo, la Justicia me había sobreseído y le había impuesto a ella pagar los costos del juicio, los sueldos de los abogados, las costas legales, como se hace cuando alguien pierde. Bueno. Cuando yo lo conté acá y lo puse en las redes sociales, ella hizo su descargo en el programa. Ahora, la Justicia volvió a decirle a Susana que perdió esta querella, pero esto era lo que decía ella”, prosiguió.

Mientras mostraba en pantalla los dichos de Roccasalvo, quien contó frente a las cámaras de Implacables que el juicio todavía no había empezado, De Brito se defendió y explicó que ya estaba todo cerrado y que, de hecho, ella había perdido y tenía que pagar todos los gastos legales.

“Ayer el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 22 de Capital Federal resolvió que ‘se mantendrá el mismo criterio aplicado con fecha el 10 de noviembre de 2021, pues nada lleva a pensar que se pueda resolver de manera diferente. El medio intentado por la parte querellante no es el medio procesar habilitado por el Código Procesal. Por ese motivo habré de rechazar el planteo de la parte querellante y eliminar el recurso de apelación’”, leyó en voz alta el periodista.

“O sea, no había mentido. Susana Roccasalvo no había entendido el fallo anterior y su abogado no sé cómo se lo explicó. Estaba bastante claro. Perdiste y todo lo que dijiste en tu programa era mentira. O cambiá de abogado o aprendé a leer los fallos, ya a esta altura de la vida es algo que tendrías que aprender”, sentenció de Brito, y antes de cerrar el tema, expresó: “Caso cerrado, le mando un beso a Susana. Borrón y cuenta nueva”.

¿Qué había dicho Susana Roccasalvo sobre el juicio con Ángel de Brito en aquella ocasión?

“Cuando se dicen cosas que no son reales sobre mi persona, poniendo mi imagen y un graf que no existe. El 8 de enero de 2020, sin tener nada que ver en el programa LAM se me nombró. Estaban hablando de dos conductores de América, dos hombres, y de la nada apareció mi nombre, descalificándome como persona y periodista”, relató Susana en Implacables, y contó que se enteró de la versión de De Brito por el llamado telefónico de una amiga.

En esa línea, continuó: “Obviamente comencé una querella penal con el señor Ángel de Brito. El 18 de diciembre del año pasado, y porque el señor de Brito tenía problemas de horarios, se hizo por zoom con la presidenta del Tribunal y todos los abogados. El señor de Brito ratificó los dichos. Nos despedimos de la jueza, deseándole felices fiestas, y ella dijo: ‘Nos veremos en la próxima audiencia’”.

“Mágicamente, el lunes pasado una amiga me llama y me dice: ‘Che, perdiste el juicio con de Brito’. Y le digo: ‘Pero y si todavía no empezó’. Técnicamente no empezó, teníamos que esperar la primera audiencia. Entonces lo llamo al doctor Dragani, que se estaba enterando en ese momento, y no existe. Nadie ganó ni nadie perdió porque todavía estamos esperando, por todo esto de la pandemia, la primera audiencia oral y pública”, continuó.

“Por supuesto, lo replicaron todos los portales. Lamento muchísimo que todos los colegas no hayan levantado el teléfono, como sí lo hizo la gente de Clarín Digital, Damián Rojo, que se comunicó conmigo y le dije que era mentira. Así que, es muy lamentable que se tomen momentos de televisión para decir una mentira. Porque la verdad es la verdad, punto”, cerró la conductora.