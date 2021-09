Ángel de Brito destrozó al Polaco y Barby Silenzi: "Mienten"

Ángel de Brito acusó a Barby Silenzi y El Polaco de mentirosos por la polémica renuncia de su coach en La Academia de Showmatch.

Ángel de Brito disparó con todo en sus redes sociales contra Ezequiel El Polaco Cwirkaluk y Barby Silenzi. La pareja no tuvo un buen desempeño en la noche del jueves en La Academia de Showmatch, sumado a la polémica que se armó alrededor de la renuncia de Quique Pérez, el coach que los acompañaba. Molesto por la versión que dieron el Polaco y Barby de la salida del coach, el conductor de Los Ángeles de la Mañana los destrozó en Twitter.

Hace solo unos días, Quique Pérez renunció a su trabajo como coach del Polaco y Barby Silenzi en La Academia de Showmatch. En un audio que pasaron en La Previa, el coreógrafo explico que los motivos de su salida era que prefería irse para no pelearse con los participantes, con los que ya había tenido algunos "encontronazos". Pero tras dar el puntaje en la noche del jueves, Ángel de Brito aseguró que Pérez le había dicho que "no se los fumaba más". El Polaco quiso desmentir la versión del jurado pero el periodista aseguró que le creía al coreógrafo: "Ustedes son mentirosos". Pero el conductor de LAM no solo dio su punto de vista en la pista sino que también lo hizo en sus redes sociales.

Una usuaria de Twitter disparó contra de Brito al asegurar que era una falta de respeto el "destrato" que había tenido el periodista con el Polaco. La respuesta del conductor de Los Ángeles de la Mañana fue lapidaria: "El coach que renunció por hartazgo no es millonario, necesita trabajar, es profesional y buena gente". Cabe aclarar que en la pista de Showmatch, Ángel de Brito reveló que tenía "un audio de 5 minutos" que le había enviado Quique Pérez hablando de los motivos de su renuncia.

"Daba clases en una poza durante la pandemia. Y encima estos mienten", cerró su tuit el jurado de La Academia, visiblemente molesto tanto con lo dicho por el Polaco y Barby Silenzi como con la publicación de la usuaria de Twitter que lo acusaba de destratar al cantante tropical. Georgina Seva se sumó al equipo de coaches del ciclo conducido por Marcelo Tinelli para reemplazar al coreógrafo que renunció.

El origen de la pelea entre Ángel de Brito y Viviana Canosa

En el ambiente del espectáculo es conocida la mala relación entre los dos conductores, pero hasta hace poco nadie tenía bien en claro el por qué de esta distancia después de trabajar juntos durante muchos años. "Yo ya trabajaba en el Bailando: hacíamos las notas, el back, y surge la posibilidad de hacer un reality que era como un casting para elegir al mejor bailarín, que tenía como premio que se iba a sumar al Bailando de la temporada siguiente", contó el periodista a la vez que reveló que él sería uno de los jurados mientras que Solita Silveyra había sido elegida para conducir el programa.

Pero a poco de empezar, la opción de Solita se cayó y decidieron convocar a Viviana Canosa. "¡Canosa, que me había echado, no sé, hacía un año, y con la que nunca más habíamos hablado!", recordó de Brito, que había trabajado con la periodista en Los Profesionales, de donde Canosa lo despidió, generando la pelea que aún mantienen.