Ángel de Brito destrozó a Pampita: "Por la plata baila el mono"

Ángel de Brito se refirió al debut de El hotel de los famosos y no dudó en destrozar a Pampita.

Ángel de Brito se refirió al debut de El hotel de los famosos y no dudó en apuntar muy picante contra Carolina "Pampita" Ardohain, una de las conductoras de la nueva apuesta de El Trece. "Por la plata", disparó el conductor de LAM en #ÁngelResponde, el segmento que tiene en sus redes sociales donde contesta las más diversas preguntas de sus seguidores. Cabe recordar que el conductor fue compañero de Pampita en La Academia de Showmatch.

La semana pasada comenzó El hotel de los famosos en la pantalla de El Trece y se habló mucho del tema. Uno de los encuentros más esperados por todos sin dudas era el que se iba a producir entre Pampita y Alex Caniggia, quienes se habían cruzado muy feo en redes sociales en más de una oportunidad. Es que la modelo criticó con dureza a la hermana del mediático mientras era jurado de La Academia. Alex disparó picante varias veces contra Pampita, inclusive a poco de empezar El hotel de los famosos.

"¿Pampita no había tenido problemas con Caniggia y no quería trabajar nunca más con él?", le preguntó un seguidor a Ángel de Brito. Picante y fiel a su estilo, el conductor no dudó en responder de forma lapidaria contra la modelo, quien fue su compañera en el jurado de La Academia de Showmatch: "Por la plata baila el mono y está bien".

Entre las preguntas que le hicieron a De Brito, también un seguidor quiso saber qué opinaba de la nueva apuesta de El Trece para vencer a Telefe. "¿Qué opinás de El hotel de los famosos?", preguntó otro de los millones de cibernautas. La respuesta volvió a ser contundente, y le pegó a los concursantes: "No me llama la atención. Todos muy cartoon los participantes".

Las respuestas de Ángel de Brito contra El hotel de los famosos.

Nominados y ganadores: cómo sigue la competencia

En el programa que se emitirá el viernes se podrá conocer el primer eliminado de El Hotel de los Famosos. Mientras tanto, en cada día, se define un nominado a la sentencia. Hasta el momento, dentro del grupo del staff, quedaron nominadas Militta Bora y Silvina Luna. Pero en la velada del miércoles, uno de los integrantes de los huéspedes pondrá su lugar en juego.

Mientras tanto, Alex Caniggia contó con un gran beneficio: cambió de equipo tras ganar un desafío de destreza física. El influencer pertenecía al grupo del staff, pero logró pasar a los huéspedes para relajarse.