Ángel de Brito destrozó a Mario Pergolini: "Basura".

El periodista Ángel de Brito destrozó a Mario Pergolini, a quien acusó de burlarse del llanto de Andy Kusnetzoff por el ajuste del gobierno de Javier Milei a las personas con discapacidad. Qué dijo De Brito.

"Es un desgraciado. No quiero decirlo, Mario, pero sos una basura", le dijo sin filtros De Brito a Pergolini al aire en LAM. "Andy lloró, se emocionó", continuó y profundizó: "Más allá de lo que haya llorado, que me pareció muy genuino, se burló".

El conductor de LAM describió a Pergolini como un "choto" y aseguró que estuvo "mal". "Me parece que la burla cabe cuando Canosa llora por el Gobierno", señaló y explicó: "Porque Canosa también lloró. Pero si Canosa llora por algo personal no te vas a burlar".

"Mario es insensible", señaló y, en referencia al desplante que Pergolini hizo al cronista de LAM en la calle, opinó: "Estaba más amable cuando estaba por empezar el programa". "Solo le importa él y lo bien que hace", añadió.

Si bien consideró que una eventual pelea entre Pergolini y Andy Kusnetzoff "no es una pelea de santos", cuestionó a quienes pusieron en duda las lágrimas del conductor de Perros de la Calle. "Cada uno llora cuando quiere y cuando puede", expresó.

Pergolini negó burlarse de Andy Kusnetzoff

En el programa Dejá que entre el sol, que sale por Vorterix, Pergolini negó haberse burlado de Andy Kusnetzoff: aseguró que se refería al influencer Moski, quien recientemente se mudó a Dubai y dejó de hacer stream con sus amigos en Argentina. "No entiendo por qué me encaran un montón de movileros y me empiezan a hostigar de por qué me había burlado de Andy. Yo realmente no entendía de qué estaban hablando", dijo Pergolini.