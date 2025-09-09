Ángel de Brito habló del cruce de Lali a Milei.

Ángel de Brito se ha mostrado muy activo estos últimos días en las redes sociales. A pesar de estar de vacaciones, lejos de sus obligaciones laborales, el periodista no descansa y busca seguir vinculado a sus seguidores. Es por ello que en reiteradas ocasiones abrió una caja de comentarios, para que la gente le realice las preguntas que desee. Una de las dudas más recientes fue respecto al conflicto entre Lali Espósito y Javier Milei, sobre todo los comentarios de la artista tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

"Lali es un torbellino, la observo desde Rincón de Luz, que era un bebé, y ya andaba así por los pasillos del canal", expresó primeramente el reconocido conductor de LAM. "Cuando Milei la atacó sin sentido, con una disparidad de poder enorme, ninguneándola e insultándola, me pareció pésimo. Y todos los artistas K se callaron. La dejaron solita todos los colectivos. Yo salté y todavía me siguen insultando", añadió.

La historia que Ángel de Brito subió defendiendo a Lali.

Finalmente, cerró con una reflexión: "La libertad se ejerce siempre, sobre todo en los momentos difíciles, no hay que pedir permiso ni explicaciones. Todos debemos opinar y el poder debe respetar, no atacar como hacía Cristina y como hace Milei. Odian al que piensa distinto. Se la tienen que fumar".

¿Qué fue lo último que dijo Lali sobre Milei?

Precisamente en diálogo con LAM, la reconocida artista mencionó que su más reciente canción ("Payaso") va dedicada "a todos los payasos que están ahí, son todos unos payasos totales". Ante la duda de si eso incluía a Milei, fue tajante: "Por supuesto, él y toda esa gente, payasos totales. Un chiste son".

Cabe recordar que, además del reciente guiño con el 3% a Karina Milei, Lali en reiteradas oportunidades se mofó de Milei: desde efectuar su típica pose con los pulgares para arriba, hasta la canción "Fanático" per se, que es en su totalidad un dardo hacia el Jefe de Estado.