Ángel de Brito deschavó a Cinthia Fernández al aire: "Mensajes de futbolistas"

El periodista dio detalles desconocidos sobre las propuestas que la bailarina recibe por parte de jugadores de fútbol.

Ángel de Brito tomó el celular de Cinthia Fernández y descubrió los secretos más guardados por la bailarina, quien se desempeña como panelista de su programa de televisión. El conductor dejó en evidencia a su compañera en pleno aire y dio a conocer qué celebridades bombardean a la acróbata con mensajes subidos de tono.

"La otra vez le agarré el celular a Cinthia y tenía mensajes de cinco futbolistas ¡verificados además!", expresó el periodista, sobre las propuestas que le llegan por Instagram a la ex pareja de Matías Defederico por parte de jugadores de fútbol. Acto seguido, Fernández lanzó un dato que pusó aún más en evidencia a los deportistas: "Encima casados".

Hace algunos meses, Cinthia se expresó sobre los mensajes que recibía y lanzó: "Los futbolistas tienen todos los tongos estudiados. Lo peor de todo... La cantidad de jugadores que me mandan mensajes privados no tiene nombre. De acá, de afuera, solteros y obvio, su especialidad, casados en trampa. Vayan borrando los mensajes, chicos, que si me agarran loca los muestro".

Ángel de Brito sobre el final de LAM

"Es cierto, LAM termina el 31 de diciembre, mucha gente está sorprendida pero es verdad. Obviamente hablé con Adrián Suar y con Pablo Codevilla, les quiero agradecer por todos estos años en los que el canal confió en mí y en el programa. Ellos fueron muy generosos pero es una decisión personal, mía, terminar el ciclo acá", explicó el conductor en una de las emisiones de su programa.

De Brito continuó sobre el final de su ciclo y agregó: "Me voy a ir de vacaciones. Hace 15 años que trabajo de corrido, muchas de ustedes son testigos de eso. Fueron muchos programas a la vez, cuando no era de mañana era a la noche, fueron muchos años en el jurado de Showmatch, en el Bailando, en el Cantando, así que decidí hacer un parate, tomarme vacaciones y ver qué pasa luego".

"Seguiré trabajando con la productora Mandarina, con ellos tengo firmado un contrato por un año y medio mas. Trabajé siempre libre, primero al lado de Mariana Fabbiani y gracias a ella también estoy acá. No lloren, no terminamos aún. Este no será el último programa salvo para Maite que se va hoy", cerró en alusión a Maite Peñoñori, quien será parte del panel de Intrusos tras haber trabajdo como movilera y panelista en el programa de Ángel de Brito.