Ángel de Brito confirmó lo que nadie imaginaba de Araceli González: "Atragantada"

El conductor de televisión arremetió contra la actriz. Ángel de Brito hizo un fuerte comentario sobre Araceli González en vivo.

Araceli González comenzó su carrera en los 90 como actriz de telenovelas a una muy temprana edad y siempre se mostró alejada de los conflictos mediáticos. A pesar de esa realidad, la actriz recientemente se enfrentó a la panelista Analía Franchín en un ciclo de Telefe y el periodista Ángel de Brito lanzó una fuerte revelación al respecto.

La actriz salió al aire desde un móvil para hablar sobre una campaña de concientización sobre el cáncer de mama y se cruzó con Analía Franchín por una consulta de la panelista. Analía horas más tarde utilizó como portavoz a su amiga Yanina Latorre en LAM para explicar el motivo de su enojo con González.

"¿En qué está basada la campaña?", preguntó Analía ante la poca precisión que sintió por parte de Araceli. "¿Otra vez? Vamos a ponernos atentos a lo que digo", respondió tajante la artista. Y sumó: "Esta es una campaña donde la moda está presente. Todas las marcas de Argentina son parte de este proyecto, es una campaña fabulosa". Franchín no se quedó callada y repreguntó: "Claro, pero, ¿de qué consta? ¿Cómo conseguimos la remera? No contaste nada de eso, Araceli", aunque la actriz no le respondió.

Yanina Latorre contó que su colega le pedía por WhatsApp que dijera algo al aire en pleno vivo de América TV. "Explicó todo como el orto, o sea no explicó nada. e importaba más aparecer en cámara que contar de qué se trataba la campaña y yo le preguntaba porque les das una mano", leyó la madre de Lola Latorre desde su teléfono celular. Y De Brito agregó como acotación propia: "La conozco y Analía estaba reatragantada. Estaba por asesinar a Araceli".

El cruce de Nancy Pazos y Analía Franchín en Telefe

Las panelistas del programa de Georgina Barbarossa se pelearon en medio de una discusión por el crimen de Morena, la niña de 11 añosa saltada en Lanús cuando iba a la escuela.

Analía: "Me quedó muy grabado y me da escalofríos cómo habla este chico menor diciendo 'Los voy a matar a todos'. ¿Cómo hacés que tu hija vaya al colegio?"

Nancy: "Estaba drogado"

Analía: "No imoprta, nancy. No justifiquemos con que estaba drogado"

N: "No estoy justificando. Insistís con el tema del menor, gritando boludeces por la tele. Te voy a decir una sola cosa: no está ahí el mayor problema"

A: "Bueno, para mí sí. Dejame que yo lo exponga"

N: "Dejame darte estadísticas"

A: "No. No sos mi maestra, Nancy"

N: "De cada cien delitos, dos son protagonizados por menores"

A: "No estoy hablando de la edad; estoy hablando de la impunidad que tiene porque sabe que la ley no se cumple. Saben que pueden hacer lo que quieran. Si un menor está diciendo...:"