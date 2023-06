Ángel de Brito confirmó lo que muchos esperaban de Adrián Suar: "En privado"

El conductor reveló una noticia que muchos seguidores del productor esperaban luego de varios años.

Ángel De Brito hizo una fuerte confesión al aire de LAM y reveló una fuerte noticia sobre Adrián Suar. El conductor de América TV contó los detalles de la conversación que tuvo con el productor de El Trece y aseguró que brindará más detalles en una próxima entrevista.

La vida personal de Suar es un tema que él decide mantener en privado. Generalmente, no da muchos detalles sobre sus cuestiones familiares u amorosas, motivo por el que se generó gran intriga en el mundo del espectáculos sobre su presente emocional. Precisamente, fue De Brito quien se hizo eco sobre estas dudas y reveló un detalle desconocido sobre el actor y productor.

El conductor de LAM contó que muchas personas le habían consultado sobre la vida amorosa tanto de Marcelo Tinelli como de Adrián Suar. Rápidamente, el periodista aseguró que el animador de Showmatch se encuentra solo, pero deslizó que la situación del gerente de programación de El Trece es completamente diferente.

"Suar me contestó en privado y me dijo 'la semana que viene nos vemos y te cuento'", empezó por contar Ángel De Brito. Luego, remató: "Si no hubiera nada, me hubiera dicho de una. Suar tiene novia y ahora queremos saber quién es".

Se va a Telefe: Adrián Suar le ofreció un contrato a figura de El Trece, pero lo rechazó para trabajar en la competencia

El Trece no está pasando su mejor momento en cuanto a rating y su gerente de programación, Adrián Suar, se las tiene que ingeniar luego de que la figura de uno de los últimos éxitos del canal rechazó continuar en el canal. La situación tiene un agravante: la negativa a la oferta se produjo porque tiene todo arreglado con Telefe.

Tras el decepcionante rating que consiguió ATAV 2, el paso sin pena ni gloria del ciclo ¿De qué signo sos? y el fallido debut de Jorge Lanata, Suar espera repetir el furor que causó Darío Barassi con 100 Argentinos dicen con el nuevo programa del actor, y que Los 8 Escalones de Guido Kazcka siga en buenos números para revertir la situación. De acuerdo a los datos de Kantar Ibope Media de mayo, Telefe se convirtió una vez más en el canal de aire más visto de la televisión argentina, con un rating promedio de 8 puntos de lunes a domingo con los que aventajó en 2,8 puntos al segundo, El Trece, y amplió su liderazgo a 65 meses consecutivos como la señal líder.

El desembarco de Paula Chaves en la conducción de Pasaplatos Famosos fue una bocanada de aire fresco para el canal del Grupo Clarín. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la modelo no estará al frente de la nueva edición. Su reemplazante será Karina Zampini -conductora del reality culinario sin celebridades-. "La segunda edición de Pasaplatos Famosos será conducida por Zampini. Chau Paula", aseguró Ángel de Brito días atrás.

Pero no fue hasta hace algunas horas que trascendió la verdad de la salida de Paula. Paul García Navarro, representante de la esposa de Pedro Alfonso, explicó los detalles del trato al que había llegado para que Chaves estuviera en el Trece: “El acuerdo para hacer ese programa fue con Kuarzo. Personalmente hablé con Martín Kweller y Paula lo hizo con el visto bueno de Telefe".

Adrián Suar y Pablo Codevilla quedaron muy contentos con la tarea de Chaves al frente de Pasaplatos famosos, por lo que se mostraron interesados en retenerla. De hecho, le propusieron que se haga cargo de las mañanas del canal, pero la conductora rechazó la oferta porque ya le había dado su palabra a Telefe para hacer un programa en el segundo semestre del año.