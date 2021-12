Ángel de Brito acorraló a Maite Peñoñori por su pase a Intrusos: "¿Te vas?"

La periodista no tuvo otra opción que revelar cuál es su próximo proyecto laboral.

Maite Peñoñori rompió el silencio tras los rumores de su incorporación a Intrusos y dio a conocer cuál será su próximo destino laboral. La periodista estuvo como invitada en Los Ángeles de la Mañana, ciclo del que se despide, y llevó claridad al asunto.

Sin rodeos, la panelista de LAM que comenzó su carrera en el programa como movilera se expresó sobre sus próximos pasos. "Maite, ¿te vas a Intrusos?", le preguntó Ángel de Brito a su ex empleada. "Sí, quería esperar a firmar, pero ya estoy por firmar. Me voy a Intrusos", lanzó la periodista.

"Perdió el celular, no la va a llamar nadie. El lunes está acá", enunció, a modo de humorada, la panelista Pía Shaw, en alusión a la posibilidad de que el proyecto de su compañera se trunque. "Acá, una vez que te vas, fuiste. El amor era hasta ayer. No nos caracterizamos por la hipocresía", lanzó Mariana Brey, también con un tinte humorístico.

La emotiva despedida de Maite Peñoñori de Los Ángeles de la Mañana

Tras años de haber trabajado en el ciclo, Maite Peñoñori se despidió con congoja del programa de El Trece y pronunció: "Me costó un montón tomar esta decisión. Fue el programa en el que crecí, en el que me fuiste dando un montón de espacios porque no todos los conductores son así de generosos. Sentía que tenía que cerrar un ciclo”.

"Este programa tiene algo muy fresco, muy espontáneo, las cosas van sucediendo y me divertí un montón. Me pasó de todo al aire: me caí, me quiso levantar el Polaco, me puteó Pampita", reveló y siguió: "No puedo creer, hicieron hablar a toda mi familia. A mí me costó un montón tomar la decisión porque significa mucho más que un trabajo para mí este programa. Me encanta que sea de esta manera y basta, no voy a seguir llorando. Lo pasé súper bien".

En cuanto a su experiencia con de Brito como conductor, la periodista expuso: "Sé que no todos los conductores son así de generosos, pero vos sí lo sos. Fui creciendo y sentí que tenía que cerrar un ciclo y bueno… Eso. También les agradezco a las chicas, que son todas excelente compañeras y aprendí un montón de todas".

"Muchas veces desde afuera dicen que nos peleamos, que nos matamos, y la verdad es que es un equipo humano hermoso, de todos me llevo algo súper bueno", cerró Peñoñori.