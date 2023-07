América TV apuesta por el regreso de un exitoso programa político

En un año con importantes definiciones políticas por las elecciones presidenciales, América TV apostará por el regreso de uno de sus más emblemáticos programas de debate.

Marcelo Tinelli y América TV decidieron apostar nuevamente por un exitoso ciclo político que ya le dio más de una alegría a la señal en el pasado. En medio de la fuerte renovación que está llevando adelante el nuevo gerente artístico, sorprendió su decisión de sumar voces políticas en un año en el que las elecciones serán uno de los temas más destacados. Qué programa es y quién lo conducirá.

La llegada de Marcelo Tinelli como gerente artístico a América TV produjo un fuerte sismo en la señal de Daniel Vila. Es que el exitoso conductor arribó con fuertes cambios para la pantalla del canal, siempre con el objetivo de levantar un alicaído rating, que durante el 2022 encontró en LAM e Intrusos a sus programas más vistos. Así como se fueron levantando y sumando distintos ciclos (entre los que se incluye una nueva edición del Bailando), en las últimas horas se supo que en América planean el regreso de uno de sus programas políticos más emblemáticos.

Con la idea de reforzar los fines de semana, la señal de Daniel Vila está trabajando para la vuelta de Intratables. La apuesta para el regreso del ciclo caracterizado por las fuertes discusiones políticas a la pantalla de América TV es que se transmita los domingos, mientras que el deseo máximo de Tinelli es convencer a Mirtha Legrand para que lleve sus mesazas a los sábados del canal de Vila.

Si bien todavía no hay ningún integrante confirmado para Intratables, lo cierto es que los cañones apuntan a un conductor en particular para que lleve las riendas del ciclo en un año político muy especial debido a las elecciones presidenciales de octubre próximo. El elegido sería nada menos que Nicolás Magaldi, que dejó la conducción de EPA! en marzo pasado para darle lugar al regreso de Pamela David con Desayuno americano.

Chiche Gelblung habló de su experiencia con "la falange" y dejó mudos a todos

Chiche Gelblung pasó un acalorado momento en la mesa de Polémica en el Bar (América TV) al sorprender a sus compañeros con una revelación sobre su pasado amoroso y su experiencia con "la falange", con una respuesta que consiguió la aprobación de Flavio Mendoza y enmudeció a Marcela Tinayre.

El desencadenante del intercambio se dio en pleno debate por la separación de Ricky Martin y Jwan Yosef tras seis años de pareja, cuando Chiche se animó a contar su experiencia con los hombres en el campo amoroso al deslizar: "Tenía mucho éxito con los hombres".

La afirmación del conocido periodista no pasó desapercibida por ninguno de los presentes en el panel y el primero en tomar la delantera fue el bailarín y coreógrafo Flavio Mendoza, que comentó en tono pícaro: "Yo me acuerdo que me hiciste una nota hace muchos años y yo te daba...".

"Doy fe. Tenía mucho éxito", se sumó Marcela Tinayre, logrando una carcajada general en los panelistas. Lo cierto es que lo meramente anecdótico tomó dimensiones "calientes" cuando el periodista Gabriel Schultz decidió subir la apuesta y meterse en la vida íntima de Chiche: "¿Probaste alguna vez falange alguna vez, alguna cosita así?". "No mientas Chiche", lo apuró Flavio Mendoza esperando la reacción del conductor.

Titubeando, Chiche Gelblung expuso: "La falange la pude haber probado...". De forma automática, "Alfa" y el resto de los panelistas empezaron a mofarse de la declaración del periodista mientras que Mendoza lo apoyó con un firme: "Me encanta". Desencajada por el rumbo que tomó el programa. Marcela Tinayre retó a Chiche y soltó: "¡No digas eso!".