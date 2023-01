Alfa enloqueció y se burló de Marcos con un inesperado comentario: "No sabe"

Walter "Alfa" Santiago fue repudiado en las redes sociales por sus burlas y críticas hacia Marcos, uno de los preferidos de los televidentes. El vergonzoso comentario que hizo en la casa de Gran Hermano.

Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano, protagonizó un repudiable comentario en la casa: descargó su furia contra Marcos Ginocchio, uno de los concursantes más amados por el público desde que empezó el reality de Telefe.

Ya pasaron tres meses desde que los "hermanitos" conviven bajo el mismo techo y la paciencia es cada vez menor. Una vez más, el hombre de 60 años volvió a quejarse de Marcos y soltó una frase que generó una gran indignación en las redes sociales.

"Alfa" suele ir de frente con lo que piensa y parecería no temerle a los conflictos. Por el contrario, Marcos evita involucrarse en discusiones y muchas veces se queda callado e intenta que todos se lleven bien. En las últimas horas, "Alfa" conversó con Camila Lattanzio y se quejó sobre el joven salteño.

"Me tiene los huevos llenos. Cada vez que digo algo, dice: 'Eh Alfa, eh Alfa, eh'", se quejó el hombre de 60 años. "Boludo, ¿vos me decís? Mirás siempre al piso porque no podés mirar a los ojos. Se quieren hacer los profesores y no saben hablar", agregó "Alfa", en referencia a la timidez de Marcos.

Walter "Alfa" Santiago ya fue advertido por Gran Hermano por discriminar a Ariel.

A modo de consejo para Camila, agregó: "No tienen un discurso de más de diez palabras. Te doy un consejo: leé mucho. El vocabulario te lo da la lectura". Por último, se burló del joven por su manera de articular las palabras y de hablar: "No sabe leer. No tienen discurso. No tienen vocabulario". Estos dichos generaron un gran repudio por parte de la audiencia, que en su gran mayoría, alentó por Marcos y pidió la pronta eliminación de Walter.

Más tarde, "Alfa" le dijo a Marcos: "Vos no mirás a los ojos, vos siempre desviás la mirada y mirás para abajo". Esto generó una indignación aún mayor entre los televidentes, quienes sostuvieron que Marcos simplemente es una persona tímida y que Walter no tiene derecho a criticarlo de esa manera.

Las reacciones en las redes sociales tras las burlas de "Alfa" hacia Marcos en Gran Hermano