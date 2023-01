Alfa enfrentó a Ariel y Gran Hermano cortó la transmisión: "Te empezaste a hacer el vivo"

Alfa se acercó a Ariel Ansaldo cuando estaba solo en la cocina para enfrentarlo y Gran Hermano cortó la transmisión.

Walter "Alfa" Santiago decidió enfrentar a Ariel Ansaldo luego de escucharlo hablar ante las cámaras sobre su relación y Gran Hermano cortó sorpresivamente la transmisión. "Te empezaste a hacer el vivo conmigo", le reclamo el participante de 60 años al parrillero, con quien no tiene una buena relación y en la que hasta ya fue advertido por la producción para que no lo insulte más.

Desde que ingresaron a la casa más famosa del país, Camila Lattanzio y Ariel Ansaldo no lograron acoplarse por completo a sus compañeros, que más allá de sus actitudes, no los recibieron ciertamente con los brazos abiertos. Sobre todo el parrillero de Berazategui, que choca constantemente con Alfa, quien en varias ocasiones le reclamó que le deje de hablar porque no se lo bancaba.

Consciente de la importancia del público, Ariel suele hablarle directamente a las cámaras de la casa para expresar lo que vive y siente durante su estadía en Gran Hermano. En la mañana de este sábado, cuando lo vio solo en la cocina, Alfa se acercó al parrillero para aclararle algunas cuestiones sobre su relación: "Che, mientras me afeitaba escuché tu discurso a las cámaras. Te comento que acá no hay ninguna agresión y no hubo ningún tipo de agresión, te comento".

"Acá vos entraste de una manera y yo te recibí de la mejor", le remarcó el participante de 60 años a su compañero. En ese sentido, Alfa lo enfrentó directamente: "Cuando te empezaste a hacer el vivo conmigo, no me gustó". Entonces, cuando el sexagenario hermanito le recordaba que lo había acusado públicamente por algún motivo, Gran Hermano cortó sorpresivamente la transmisión y puso en pantalla la pileta, en la que no había nadie. Claramente, la producción decidió guardarse esa discusión entre los participantes para mostrarla en la próxima gala que conduzca Santiago del Moro.

La advertencia de Gran Hermano a Alfa que pone en peligro su continuidad

Gran Hermano llamó a Walter "Alfa" Santiago al confesionario para advertirle sobre su comportamiento dentro de la casa y las normas de convivencia. Tras los tensos cruces que tuvo el participante de 60 años con Ariel, la voz del supremo fue contundente y aseguró que no va a permitir comentarios discriminatorios en el reality show de Telefe.

"Necesito que me escuches con mucha atención, por favor. Procuro que en esta casa se conviva de la mejor manera posible, con las dificultades obvias que trae la convivencia, en un marco de respeto hacia el prójimo", dijo "Big Brother". Esto se debió a los enfrentamientos con Ariel, uno de los que ingresó por el repechaje.

"Estoy observando en varias ocasiones, y con preocupación lo digo, las expresiones agraviantes que utilizás hacia uno de tus compañeros, Ariel ¿para qué vamos a dar vueltas?", soltó la voz de la casa de Gran Hermano, mientras "Alfa" asentía. "No voy a permitir que te refieras a él con términos discriminatorios por favor. El sobrepeso o la obesidad no debe ser motivo de burlas o exclusión", sostuvo.

Frente a esta situación, "Alfa" se defendió y expresó: "Nunca tuve nada con Ariel, lo recibí de la mejor manera. El que me discriminó fue él al tratarme de depravado. No soy ningún tonto y no me como ningún caramelo. Él provoca permanentemente". Lejos de seguir la charla, la casa terminó la conversación de manera contundente y lo despachó del confesionario: "Quiero que te quedes tranquilo porque vemos todo. Gracias".