Alfa de Gran Hermano puede perder una fortuna económica por romper una regla de oro: "¿Sabés cuánto le va a salir?"

Walter "Alfa" Santiago podría recibir una importante sanción económica en Gran Hermano debido a que rompió una de las reglas de oro del programa de la manera más insólita. El sexagenario concursante, para colmo, sufrió una accidente en medio de la situación que protagonizó.

Alfa tiene roces y conflictos con muchos de los participantes de la casa de Gran Hermano (Telefe), pero desde hace un tiempo forjó una buena relación con su compañera Camila Lattanzio, una de las jugadoras que entró a mitad de juego. Sin embargo, esa amistad podría costarle carísima, ya que ambos fueron los causantes de el error.

Es que los dos jugadores comenzaron a perseguirse como un juego y "Alfa" levantó a Camila para tirarla a la pileta. Mientras tanto, Romina Uhrig intentaba quitarles los micrófonos para que no terminaran en el agua, sin embargo, cuando Walter lanzó a Camila, la exdiputada aprovechó y empujó a su conviviente.

Al caer, "Alfa" tuvo un accidente y golpeó en el suelo, hecho que le produjo mucho dolor en su cuerpo. "No puedo con el dolor", se quejó uno de los candidatos a ganar Gran Hermano. En tanto que Romina le pidió que salga de la pileta para evaluar la situación. Pero en ese momento, otros participantes se dieron cuenta de que Walter tenía el microfono puesto y completamente mojado.

“¿Sabés lo que va a salir eso?”, afirmo Agustín Guardis. Entonces, Ariel Ansaldo, el jugador más odiado por "Alfa", continuó: “Se cayó con micrófono y todo adentro de la pileta”. No obstante, el relato más completo lo dio Nacho Castañares: “Bajó por la escalera de la pileta, se patinó y se cayó sentado en el escalón. Al instante, salió y se empezó a cagar de risa mientras decía: ‘Uh, mi micrófono’. De repente, se escuchó la voz de Gran Hermano que le dijo: ‘¡Walter! Por favor, dejá inmediatamente tu micrófono en el box’”

“Si lo llegó a romper, sabés cuánto le va a salir eso, ¿no? Es buenísima la calidad, pero no está hecho justamente para que lo pasemos por agua”, señaló Agustín.

Filtran de quién fue "la cacona" accidental de Gran Hermano: "Ya está"

Alfa y Thiago de Gran Hermano revelaron quién habría defecado en un almohadón de la casa de Telefe y Twitter se llenó de memes al respecto. Los concursantes del reality conducido por Santiago del Moro dieron el nombre de la participante que habría tenido dicho accidente y se mostraron respetuosos con ella a pesar de lo sucedido.

"Ya sabemos quién fue..." ¿Quién fue la cacona?", soltó Alfa en diálogo con Agustín y Thiago, quienes no quisieron agregar datos para no exponer a la participante en cuestión. "Bueno, pobre, ya está: le puede pasar a cualquiera", acotó Agustín a modo de intentar dejar atrás el tema y que Alfa no exponga a quien había cometido ese acto, pero no lo logró.

Alfa expuso que Julieta Poggio habría sido quien tuvo el accidente escatológico en el almohadón encontrado por Lucila "La Tora". "No, pobre, ya está. Le puede pasar a cualquiera", soltó Agustín a modo de defensa a su compañera. Y Walter respondió: "Pero seguro, un garco es un garco...".