Alfa contó lo que todos pensaban de su relación con Romina: "Si hubiese accedido"

El exconcursante de Gran Hermano habló sobre su relación con Romina y llamó la atención de todos. Walter "Alfa" Santiago es el último eliminado del reality de Telefe.

Walter "Alfa" Santiago habló de su vínculo con Romina Uhrig dentro de la casa de Gran Hermano y reveló si hubiera tenido un amorío con la joven. La relación entre el concursante y la exdiputada tuvo momentos de mucha cercanía en el reality show, a pesar de que finalmente terminó de la peor manera.

"¿Si Romina hubiera accedido, habrías tenido un romance con Romina?", enunció la panelista Marisa Brel en medio del debate de Gran Hermano y "Alfa" respondió con una contundente frase que evidenció cómo está hoy su relación con Romina. "No", soltó el participante más longevo de la competencia.

Walter aseguró que no le gustaba ninguna de sus compañeras en un sentido sexoafectivo cuando el panel aludió a su cercana relación con Camila. "Alfa" y la participante que ingresó a la casa de Telefe en la mitad de la competencia se mostraron en extrañas situaciones con juegos que incluían algunos roces y comentarios subidos de tono.

La palabra de Nancy Pazos sobre el llanto de Alfa en Gran Hermano

La periodista contó que "Alfa" de Gran Hermano se largó a llorar al finalizar el debate y reveló el motivo: "Cuando terminó el programa se queda Sol Pérez hablando con él y yo. Nos habíamos sacado una foto todos juntos. En determinado momento su negación era tal que en un momento le digo ‘quedaste como un viejo verde’. Tenías inclinaciones sexuales hacia ella".

"En ese momento, se quebró y rompió en llanto. Se emocionó más. Yo llamé al psicólogo y que se hiciera cargo. Te digo la verdad, no estaba para andar canalizando qué era lo que le pasaba. Lo único que me di cuenta era que estaba en shock", continuó la celebridad de redes. Y cerró: "No sé por qué lloró. Él se mostraba tan afable, tan divertido y tan negador en el programa. Viste cuando alguien te niega tanto y subís más".

La acusación de Laura Ubfal a Alfa de Gran Hermano

Ubfal estuvo como invitada en LAM y en medio de un debate sobre la relación de "Alfa" y Camila, cuando Nancy Duré dijo que la joven no se oponía a las supuestas actitudes de coqueteo por parte de Walter, la periodista respondió: "¿Sabés qué pasa, 'Nan'? Él no te pide permiso. Lo que hizo conmigo ayer, que fue todo con humor, no digo nada grave, pero entró al estudio, se me avalanzó, me cruzó el brazo y casi me ahorca".