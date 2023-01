Alfa apuró al participante que hizo la fulminante en Gran Hermano: "La hiciste"

Walter "Alfa" Santiago decidió encarar al participante que cree que hizo la fulminante en Gran Hermano. El hombre de 60 años no tuvo tapujos a la hora de encarar a un compañero en Telefe.

Walter "Alfa" Santiago encaró a un participante de Gran Hermano y le pidió que aclarara si hizo la fulminante. Tras escuchar diversos rumores, el experimentado concursante le pidió a uno de sus compañeros que le diera explicaciones al respecto y provocó un momento muy tenso en la casa.

El participante más longevo de la casa de Telefe desde hace días intenta averiguar quién fue el compañero que hizo la fulminante en Gran Hermano. De hecho, hace horas se viralizó un video en el que se lo ve decirle a Daniela que le iba a preguntar a Marcos si sabía si Agustín había hecho esa nominación. "'No creo' te va a decir. Ya le preguntamos y nos dijo eso", le respondió Daniela.

"Acá están diciendo que hiciste la fulminante", soltó Alfa cuando se acercó a Agustín, quien estaba en medio de una charla con Marcos en el patio de la casa. "Sí, y después nominé también", a modo sarcástico, para evadir la pregunta de su compañero. Alfa se mostró incrédulo ante la respuesta de "Frodo" y solo le dijo "Bien hecho", en alusión a que creía que él había hecho esa nominación.

El video publicado en Twitter del momento en que Alfa increpa a Agustín tuvo cientos de respuestas, la gran mayoría en defensa a "Frodo". "Lo mejor q puede hacer Agus es no hablar con el supuesto psicólogo ni dejar q le llene la cabeza", "Me enferma que siempre le estén reclamando boludeces y él tenga que bancarselas como un santo y dar explicaciones... No te merecen, Agus", "Qué viejo chusma" y "Lo mas gracioso es que Agus no hizo la espontánea nunca", fueron algunas de los comentarios que dejaron los fanáticos de Gran Hermano.

El fuerte comentario de Alfa a Camila en un masaje

Alfa le hacía masajes a Camila en la cama cuando soltó una frase sobre su cuerpo que dejó atónita a la participante: "Venís bien de cola. Sos como un buen auto usado, vos sabés del tema". Por su parte, la concursante reaccionó y le gritó: "¡Alfa!".