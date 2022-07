Alex Caniggia sufre por una fuerte amenaza: "Podría revelar algunas intimidades"

Hay preocupación en el entorno de Alex Caniggia por una inesperada amenaza que recibió el mediático.

En las últimas horas se viralizó un video de una picante amenaza contra Alex Caniggia, quien aguarda que se emitan los últimos capítulos de El hotel de los famosos para hablar en público. "Podría revelar algunas intimidades de él y cosas que sé", fue la advertencia que hizo que Caniggia y su entorno se pusieran alertas.

A diferencia de otras ediciones, para la temporada de Gran Hermano que comenzará este año, la producción decidió compartir las postulaciones de algunas personas que quieren formar parte del reality. Obviamente, algunas se volvieron virales por lo insólitas o divertidas que fueron, pero en LAM mostraron una muy polémica que no había salido a la luz.

"Hola, ¿cómo están? Yo soy Macarena Herrera, tengo 26 años y actualmente estudio derecho. Me encantaría entrar a La Casa de Gran Hermano porque siento que tengo mucho potencial y que sé jugar", se escucha decir a Herrera, reconocida mediáticamente por haber sido novia de Alex Caniggia. Pero lo más sorprendente llegó a continuación.

"Soy muy transparente y creo que eso le gana a cualquier cosa en la vida. Además soy la exnovia de una persona muy reconocida en la fama de Argentina, Alex Caniggia, eso tal vez es atrayente", siguió contando quien fuera pareja del mediático hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia entre 2018 y 2020. De forma inesperada, Macarena Herrera cerró explicando por qué ese dato podía interesarle a los productores de Gran Hermano: "Porque podría revelar algunas intimidades de él y cosas que sé, en el caso de que el juego me convenga, claro".

De todos modos, la potencial participante de la nueva edición del popular reality de Telefe se mostró arrepentida. "Ella se quiere morir porque está el video acá, le pidió por favor a mi fuente que no lo viralice y dijo 'no no, en realidad lo dije para el video para que me llamen porque quiero entrar, no voy a hablar mal de Alex'", contó Estefanía Berardi.

Un ex Gran Hermano fulminó a Chanchi Estévez

Brian Lanzelotta dialogó con el programa Por si las Moscas por AM 1110 este lunes 27 para referirse a varios temas, entre ellos, El hotel de los famosos. Lanzelotta criticó duramente la decisión de "Chanchi" Estévez, quien se fue del programa semanas atrás luego de que Sabrina Carballo quede eliminada. "El Chanchi como estratega fue un quemacoco espectacular", sostuvo el ex participante de Cantando por un Sueño.

Pese a los elogios, no le gustó nada la decisión de abandonar el reality show, por lo que expresó: "Lástima que se rindió tan fácil. Parecía un jugador impresionante y terminó siendo un débil. Le ganó el juego".