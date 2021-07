Alejandra Maglietti reveló intimidades de su romance con Jonás Gutiérrez y lo liquidó: "Vivís angustiada"

La modelo se refirió a la relación que tuvo con el futbolista y recordó lo que pasó por él en el programa El club de las divorciadas, que conduce "Laurita" Fernández.

Alejandra Maglietti fue como invitada al programa El club de las divorciadas (El Trece) y allí liquidó a su expareja, el futbolista Jonás Gutiérrez. Cuando una de las participantes dijo que le gustan los deportistas, la conductora "Laurita" Fernández la presentó y dijo "´Ale´ salió con un deportista", a lo que la modelo respondió de manera tajante. "No sé, fijate, tratá de que no sea de alto rendimiento porque sino vivís todo el tiempo angustiada por él", le recomendó a una de las chicas presentes en el estudio del canal.

Además, la abogada de 35 años y panelista de Bendita (El Nueve) argumentó su frase: "Porque un día de la semana le va mal y está todo mal, y si le va bien está todo bien. Es como una montaña rusa de emociones", sentenció.

Por qué se separaron Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez

Si bien hace ya dos años que ocurrió, ambos guardan respeto por el otro, aunque ella reveló alguna vez en el programa La Noche, por El Nueve, por qué no pudieron continuar juntos: “Cuando me preguntan si hice bien en separarme digo que la verdad que sí, porque ahora me estoy dedicando mucho más a mi trabajo. No digo que una pareja te quite energía, pero cuando estás con alguien que se dedica al deporte, con todo lo que eso conlleva, hay una cuestión en la que pareciera que hay uno que es más importante que el otro".

“No estoy diciendo nada nuevo, lo dicen muchísimas mujeres que estuvieron con jugadores de fútbol. Hay que estar acompañando, bancando mucho tiempo cuando tienen una lesión o cuando las cosas no salen bien... Y hay veces en las que dejás de lado lo que estás haciendo vos. Porque quizás el que más dinero gana en la casa es el otro, entonces pareciera que hay un trabajo más importante que el otro, cuando la realidad es que mi trabajo era igual o tan importante como el de él", completó en su momento Maglietti.