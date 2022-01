Alejandra Maglietti habló del horror que pasó su abuela: "El diablo entró en la familia"

La modelo Alejandra Maglietti reveló una divertida anécdota que vivió con su abuela, cuando esta vio por primera vez una famosa tapa de Playboy que hizo su nieta.

Alejandra Maglietti pasó por el diván de Vino para vos (El Nueve), ciclo de entrevistas conducido por Julián Weich y Carolina Papaleo, y recordó una desopilante anécdota que vivió durante su carrera como modelo, más precisamente cuando la llamaron de revista Playboy para hacer una tapa que más tarde vería su abuela en un kiosco de diarios. ¿Cómo fue la reacción de la mujer que desató un caos familiar?

Cuando la panelista de Bendita TV (El Nueve) recordó su primera tapa de revista en Playboy, se animó a contar cómo repercutió esa producción de fotos en su familia. “Nadie le contó nada a mi abuela. Mi papá me dejó hacer la revista porque me habían llamado de Gran Hermano y él no quería que entrara porque creía que yo iba a ser un desastre. Porque tengo carácter. Entonces, me llaman de Playboy y él sintió que no podía ponerse en contra de todo”, arrancó Maglietti.

“Y él me convenció que era mejor salir ahí que yendo a GH por mi carácter, porque soy complicada. Mi papá es re canchero. El es canchero y me decía: nena un topless. No le dijimos nada a la abuela porque se iba a poner…en un lugar chico. Y se enteró cuando estaba en los kioscos. Alguien fue con la revista y le dijo: Doña Lila, acá está su nieta", siguió, muy divertida.

Horrorizada por la situación, su abuela entró a la casa con agua bendita y se desató el caos familiar. "Empezó a decir que el diablo había entrado a la familia y cómo podía ser que haya pasado todo eso. Fue un drama familiar. La mamá de mi mamá era. Por el contrario, mi abuelo materno me felicitaba y me decía que era valiente en un pueblo, en esa ciudad chica, al animarme”, precisó.

“Entonces empezó a haber como una grieta entre mi abuelo que me felicitaba contra mi abuela que decía que había entrado el diablo a la familia y que era un drama. Las mujeres estaban en contra y tenían más prejuicios. Por suerte, con el tiempo se olvidaron e hice cosas peores después. ¡Como las ElectroStars! Ahí mi papá me decía que hacía el ridículo”, finalizó.