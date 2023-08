Alberto Cormillot angustió a todos con la confirmación más triste: "Posibilidades de morir”

Alberto Cormillot generó preocupación con una alarmante reflexión sobre la vida y la muerte.

Alberto Cormillot es un médico especializado en nutrición y obesidad, conocido en los medios por su rol de comunicador sobre temas referidos a la salud. Debido a su amplia trayectoria ayudando a pacientes con sobrepeso, el médico de 84 años, quien además chequeaba la evolución de los participantes del famoso reality Cuestión de Peso (El Trece), habló sobre la triste noticia del fallecimiento de Hernán Terranova, quien formó parte del programa en el año 2017 y angustió a todos con la confirmación más triste.

Hernán murió el pasado lunes 28 de agosto por una fuerte descompensación, después de una semana internado en coma farmacológico. Según informaron sus allegados, no solamente padecía problemas de peso, sino que además sufría depresión. Cormillot, una de las caras principales de Cuestión de Peso, se conmovió al hablar sobre la situación del hombre.

En diálogo con Intrusos (América), el médico explicó que Terranova "tenía las consecuencias de la obesidad y la depresión" y que no podían trasladarlo desde el hospital debido a su delicado estado. "Cuando una persona está deprimida, tiende a no cuidarse. Entonces, no atiende los mensajes que les da el cuerpo”, sumó.

“Todos cuando estamos caídos no le damos bolilla a nuestro cuerpo. Si es una persona que está con problemas, esos problemas se agravan. Hace 60 años que yo veo lo que les pasa a los pacientes. Me entristece, pero uno cuando es médico, sabe que los pacientes que están graves tienen posibilidades de morir. La obesidad es una enfermedad que enferma y mata", concluyó.

El triste descargo de Lorna sobre el fallecimiento de Hernán de Cuestión de Peso

Lorna Geretto, conocida como "la fan número 1 de Susana Giménez", quien fue compañera de Hernán en el reality, publicó un mensaje de despedida a Hernán tras su fallecimiento. “Conmocionada al enterarme de la partida de mi ex compañero de Cuestión de Peso, Hernán. Partió luego de luchar contra la obesidad y la depresión, y lamentablemente no pudo vencerlas”, escribió.

Luego, compartió el mensaje que sus familiares difundieron en sus redes: "Últimamente tenía muchos problemas de depresión, más su situación de peso, se descuidó mucho. Se descompensó y hacía una semana estaba internado en coma farmacológico. Estos últimos días ya no le funcionaban los riñones... y la peleó hasta hoy. Un poco de todo, peso, depresión”.

Marcos Rodo, excompañero de Hernán, escribió: “No se qué paso, pero la obesidad mata. Un abrazo a toda la familia y fuerzas. QEPD”. José ‘Chipi’ Fernández, otro de sus excompañeros, se lamentó: “Terra querido, LPM, qué desgracia. Hace unos meses te estaba buscando para ver cómo andabas y me despierto con esto, lpm otra vez. Saludos desde donde estés, papá. Falso gordo, como me decías”.