Conmoción: murió un famoso participante de Cuestión de Peso

Las redes sociales amanecieron con la dolorosa noticia de la muerte de uno de los exparticipantes más queridos de Cuestión de Peso.

Un exparticipante de Cuestión de Peso, polémico show que se emitió en El Trece a lo largo de varias temporadas, murió luego de luchar contra la obesidad a los 47 años. El recuerdo de sus amigos y el pésame de los televidentes en las redes sociales.

Hernán Terranova, uno de los concursantes más populares de Cuestión de Peso en 2017, murió el pasado lunes 28 de agosto y Lorna Irina Gemetto, su excompañera en el reality y "la fan" de Susana Giménez, anunció la triste noticia en sus redes sociales. "Conmocionada al enterarme de la partida de mi ex compañero de Cuestión de peso Hernán. El peso de las enfermedades ya que partió luego de luchar contra la obesidad y la depresión y lamentablemente no pudo vencerlas", escribió la mediática.

“Últimamente tenía muchos problemas de depresión, más su situación de peso, se descuidó mucho. Se descompensó y hacía una semana estaba internado en coma farmacológico”, sumó Lorna, compartiendo un mensaje de la familia de Hernán. Además, los cercanos a él aseguraron que en el último tiempo "ya no le funcionaban los riñones" y "fue un poco de todo, depresión y peso".

Las reacciones a la muerte de Hernán y su paso por Cuestión de Peso

Al viralizarse la noticia en las redes, decenas de personas y entidades expresaron su dolor por la muerte de Hernán. "De los primeros que fundaron la barra del '95 (...) Cuando nos cerraron el club, él fue uno de los que se encadenó en la sede de Mitre. Un gran tipo. Fanático, enfermo de Racing. Siempre con una sonrisa en la boca", lo recordaron en la agrupación La Acadé.

Hernán había ingresado a Cuestión de Peso con 187,6 y a lo largo de las semanas logró bajar 10 kilos. “¿Vos querés llegar a ser abuelo? ¿Viste algún abuelo gordo? No, porque no llegan”, pronunció el día que entró al programa citando las palabras que le dijo su médico de cabecera. “Un compañero y amigo de CDP se fue. La obesidad es una enfermedad que trae asociadas un centenar de complicaciones, si ¡un centenar! Por eso su gravedad; y si no se facilita el tratamiento de estas personas cada vez serán más altas las tasas de mortalidad”, expresó el médico nutricionista Sergio Verón -parte del staff del programa- al enterarse la dolorosa noticia de su muerte, sumándose a los mensajes de condolencias.