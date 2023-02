Agustín se pudrió y lanzó una grave denuncia contra la producción de Gran Hermano

Agustín "Frodo" Guardis hizo un brutal descargo tras su salida de Gran Hermano. El participante, quien quedó eliminado en la gala del pasado domingo 29 de enero en un mano a mano con Daniela, lanzó una grave denuncia contra la producción del programa emitido por Telefe.

En su visita al programa A lo Barbarossa, Agustín se cruzó con varios periodistas que lo cuestionaron por no haber sido autocrítico tras su eliminación. En dicho marco, Nancy Pazos -integrantes del ciclo de Telefe- le manifestó: "Hasta ahora, vivís en un mundo imaginario, mi amor, te lo crees vos solo".

"No, en un mundo imaginario, no. Es el mundo que ve la gente. Lo que pasa es que tengo que explicarle a todos los panelistas de los programas porque sé bien que no vieron Pluto TV. Pero la gente vio Pluto TV", disparó "Frodo", quien dio a entender que los panelistas y periodistas se dejaron llevar tan sólo por los recortes y tapes que transmitió la producción de GH durante las galas.

Para colmo, y como si fuera poco, la especialista en farándula Adriana Bravista reprodujo en su Twitter (@adrianabravist6) declaraciones por parte de Agustín: "Hay cosas que la producción no pasó o no quiso pasar". Asimismo, la internauta opinó: "El que compra a Agus por loco o tonto, pierde. Si pudiera hablar de todo lo que vio y lo que sabe...".

Conductor de Telefe destrozó a Agustín tras quedar eliminado de Gran Hermano

"Yo nunca entendí el juego de Agustín, nunca lo explicó. Nunca dijo 'quiero hacer esto, si llego a la final voy a hacer esto otro'", expresó Diego Poggi, quien conduce los streams en Pluto TV de Gran Hermano al igual que su compañera Juariu. Hasta ahí, no hubo ningún comentario que alarme a los fanáticos del programa ni a quienes apoyan a Agustín.

Luego habló de su ingreso a través del repechaje y consideró qué es lo que hizo para él. "Lo único que sé es que apenas entró a la casa con ese '¡Marcos, Marcos, Marcos! ¡Te extrañé!", lanzó recordando con tono de burla burla el abrazo entre "Frodo" y el salteño, quienes se convirtieron en mejores amigos.

"A partir de ese momento se le pegó a Marcos porque afuera lo banca un montón de gente al 'Primo'", cerró Poggi. Lejos de esquivar su opinión, los seguidores de Gran Hermano destrozaron al experiodista de TN por sus comentarios. "Nada que ver lo que dice, Agustín estuvo con Marcos desde el principio"; "¿Y a este quién lo conoce?"; "Poggi amargo", fueron algunas de las expresiones de la gente en redes sociales.