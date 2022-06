Adrián Suar se metió en la pelea entre Facundo Arana y Romina Gaetani: "No me gusta"

El presidente de Polka rompió el silencio sobre el conflicto entre los actores. El productor estuvo involucrado en la novela de la polémica.

Adrián Suar fue interceptado por las cámaras de LAM y rompió el silencio sobre el conflicto que se desató semanas atrás entre Facundo Arana y Romina Gaetani. El actor recordó que los artistas trabajaban en una de sus producciones cuando ocurrió lo que relató la actriz.

El cronista del programa de Ángel de Brito le preguntó: "¿Te sorprendió o te dolió un poco lo que pasó entre Romina Gaetani y Facundo Arana?". Rápidamente, Adrián Suar respondió: "Me enteré por ahí que se juntaron y pudieron saldar los problemas que tuvieron, ¿es así?".

El periodista le confirmó la información, por lo que Adrián Suar continuó: "Bueno, me alegro por los dos, los conozco hace pila de años. En esa novela estaba yo, era una producción mía Noche y Día. Pero está todo bien, a mi no me gusta cuando los actores se pelean". De esa forma el productor dejó en claro que no le resulta agradable cuando suceden este tipo de cosas.

La denuncia de Romina Gaetani

Romina Gaetani sorprendió semanas atrás al revelar un episodio desconocido en el que Facundo Arana habría tenido un comportamiento violento en su contra. "Hubo situaciones no gratas con él dentro de la novela, porque me encontré con situaciones con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena", contó, en diálogo con LAM (América TV).

En ese marco manifestó que Arana tuvo "actitudes violentas conmigo". Además, dijo que cuenta con testigos presentes en el lugar, quienes observaron los momentos de tensión entre ambos en medio de las grabaciones: "Hubo griterío, palabras que no están buenas, golpes en la mesa", añadió la actriz, que cuatro meses posterior al inicio de la tira tuvo que abandonarla por problemas de salud de su padre.

Las situaciones violentas que acusó Gaetani tuvieron que ver con cuestiones laborales y no personales. "Era algo ahí en el trabajo, decía 'che yo opino esto de tal escena' y quizás tenía un arranque abrupto", precisó. Por otra parte recordó una frase que dejó en shock a todos luego de que le hayan preguntado si Arana la insultaba: "Que alguien te diga 'si fueras hombre te cagaría a trompadas'...".

Tras unos días de tensiones y acusaciones cruzadas, Romina Gaetani y Facundo Arana llegaron a un acuerdo. Los artistas actorales se reunieron en el Hotel Faena y limaron asperezas junto a sus respectivos abogados.

Adrián Suar rompió el silencio sobre el regreso de Mirtha Legrand a El Trece

Por otra parte, el periodista le preguntó a Adrián Suar qué novedades tenía al respecto del regreso de Mirtha Legrand. El actor expresó: "Vamos a ver, todavía no se sabe. Ojalá que esté y sino le deseo lo mejor a donde vaya". El cronista le contó que se rumorea que se reunieron con Telefe, por lo que el actor manifestó: "Puede ser, ella que vaya donde la haga feliz".

Adrián Suar, Romina Gaetani y Facundo Arana.

Al enterarse que Nacho Viale declaró que si tiene que sacar el programa por YouTube lo va a hacer, Adrián Suar expresó: "Está bien, no sé qué contestar a eso". En referencia a que el motivo de la duda del productor de Mirtha sería que suelen dejarle un rating bajo antes de que empiece su programa, el dueño de Polka manifestó: "Todo puede ser, todos tienen alguna queja. A nadie le gusta que le dejen un rating bajo. Yo con los artistas nunca digo nada en ese sentido, porque ha pasado de todo, dejas rating alto y lo bajan, se los dejas bajo y lo levantan. Cuando haces la cuenta hay de todo, para todos los gustos".