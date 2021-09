Adrián Suar se cansó de varios actores de El Trece: "No los aguanto más"

Adrián Suar no ocultó su molestia en El Trece y lanzó dardos contra un grupo de actores de la nueva telenovela 1-5/18.

Adrián Suar está transitando semanas sumamente movidas y complicadas. El productor de Pol-Ka y uno de los mandamás de El Trece fue entrevistado por Ángel de Brito acerca de "1-5/18", la nueva telenovela que esta noche lanzará el canal perteneciente a Grupo Clarín. Y curiosamente, en medio de la nota, "El Chueco" lanzó dardos contra un grupo de actores de la mencionada ficción.

"Felicitaciones por la nueva ficción. Me imagino que es un momento muy especial para vos", le comentó De Brito. Luego, Suar hizo una breve pausa y comenzó a saludar a un grupo de artistas de la telenovela "1-5/18" que se encontraban cerca. "Quieren que vayas", le comentó el conductor de LAM (Los Ángeles de la Mañana). Y el productor reaccionó con un tajante comentario: "No, no me hablo con el elenco. No los aguanto más, no los aguanto más...".

Tras algunos saludos de los actores y actrices, Adrián Suar manifestó, a los gritos: "Sí, sí, ya voy, corazón". De Brito volvió a cambiar de tema y le expresó: "Bueno, Adrián, es un día especial porque vuelve la ficción nacional". Y este respondió: "Estoy muy feliz y contento, es la historia de mi vida. Siempre vuelve la ficción nacional". Y agregó: "Estábamos parados y el canal no tenía una ficción nacional desde marzo de 2020".

Adrián Suar opinó sobre la nueva telenovela de El Trece, 1-5/18.

Cuándo empieza y fecha de estreno de 1-5/18, la nueva telenovela de Adrián Suar en El Trece

El estreno de "1-5/18" tendrá lugar este lunes 20 de septiembre. La nueva telenovela nacional de Adrián Suar se emitirá de lunes a viernes, desde las 22 horas, y se podrá ver a través de la pantalla de El Trece. Según indicó, entre trabajadores y artistas que forman parte del elenco, hubo 200 personas detrás de la ficción.

De qué trata 1-5/18, la nueva telenovela de Adrián Suar en El Trece

De acuerdo a lo que anticipó Adrián Suar, la telenovela "1-5/18" es introducirse "en un ámbito en el que la televisión se metió poco, como por ejemplo en la villa 31 o la 1-11-14, que ahora tienen nombre propio. Yo quería meterme en esa historia para contar un culebrón, no hacer un documental o algo así".

Asimismo, el productor detalló: "En 'El Puntero' tenía algo de eso, pero tratamos de encontrar un equilibrio en los personajes para que se cuente la verdad, sin estigmatizar y con la libertad artística de poder contar historias, donde lo que pasa en la '1-5-18' es propio de lo que inventamos los autores conmigo". Y agregó: "Ahí pasa de todo, hay villanos, heroínas. Hay mujeres fotos. En mis programas, las mujeres casi siempre son fuertes".