Adrián Suar no se contuvo y le dijo a Barassi lo que muchos piensan en la cara: "No faltés el respeto"

Adrián Suar se metió en el estudio del nuevo programa de Darío Barassi "Ahora Caigo" por El Trece y le hizo una serie de advertencias inesperadas.

Adrián Suar se mostró junto a Darío Barassi antes de que debute con su nuevo programa Ahora Caigo. En el video que recorre las redes sociales, se observó que el gerente de programación de El Trece se acercó y le hizo una serie de reclamos que le cambiaron la cara al conductor estrella del canal.

Tras el final de 100 Argentinos Dicen, Darío Barassi se abocó a algunos proyectos actorales: se lo vio en una participación especial en las series ATAV 2 y El Encargado, con Guillermo Francella como protagonista. "Mirá todo lo que te preparó el canal, pero te quiero decir una cosa, y te lo digo con mucho cariño y mucho respeto", le dijo Suar en el video donde se lo ve irrumpiendo los estudios de Ahora Caigo.

"Venís de hacer un programa exitosísimo y ahora viene Ahora Caigo. Bueno, quiero que caigas bien", lanzó. Allí empezó a enumerarle una serie de cosas que debía respetar para poder llevar adelante el ciclo: "Te pido por favor: malas palabras no, no tratés mal a la gente, no sea autorreferncial, no pidas comida todo el tiempo, un Barassi distinto".

La especie de sketch que hicieron Suar y Barassi para promocionar este nuevo programa generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores. En el final del video, el conductor aseguró que no va a cumplir nada de lo que le dijo el gerente de programación de El Trece. "¿Es chiste esto? A partir del lunes voy a ser más Barassi que nunca. Los espero", concluyó con una sonrisa.

Guido Kaczka le dio la peor noticia a Adrián Suar: tensión en El Trece

Son horas muy complejas para Adrián Suar. Además de las complicaciones que tiene con el rating, el gerente de programación de El Trece recibió la peor noticia por parte de Guido Kaczka, el conductor estrella del canal perteneciente al Grupo Clarín.

De acuerdo a lo que trascendió, el conductor se va de El Trece. Al menos durante un tiempo, el presentador de Los 8 Escalones no estará en la Argentina para formar parte del programa que más visto y el que más rating le deja al canal. Por lo tanto, Suar y el resto de las autoridades debieron tomar una decisión límite.

Kaczka se marchará de viaje durante un largo tiempo junto a su familia para descansar y recargar energías de cara a los próximos compromisos laborales. Frente a este escenario, el conductor arregló con El Trece para grabar varios programas de Los 8 Escalones y así evitar que el canal tenga una abrupta caída en el rating.