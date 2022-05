Adrián Suar confirmó cuándo vuelve Tinelli a El Trece

En diálogo con Ángel de Brito, Suar deslizó el dato tan esperado por los seguidores de Marcelo "El Cabezón" Tinelli.

El regreso de Marcelo Tinelli a la televisión es inminente y Ángel de Brito se dispuso a hacerse con la primicia sobre la gran vuelta, y en una entrevista con Adrián Suar y Pablo Codevilla hizo la pregunta que los seguidores de "El Cabezón" vienen haciéndose desde hace meses. ¿Cuándo llega Tinelli a El Trece?

Invitados a un móvil de LAM (América TV), Suar y Codevilla protagonizaron un picante ida y vuelta con de Britto -en el que no faltaron los "palitos" por el arribo del exciclo de El Trece a América TV- que culminó en el nuevo formato que conducirá Marcelo Tinelli. “Lo último y los libero con la pregunta que les hacen siempre: ¿Marcelo cuando vuelve? ¿Quién estrena primero? ¿ATAV, Marcelo?”, preguntó Ángel, sobre el rumbo del conductor que recientemente se separó de la actriz Guillermina Valdés.

“¿Marcelo cuando vuelve?”, preguntó Suar a Codevilla, desligándose de dar la respuesta. “En junio, julio. Ya, ya, ya. Dentro de muy poco”, aseguró su compañero. Apurado, Suar indicó: “Sí, en junio, julio. Yo creo que en julio o agosto está el flaco”. La baraja de meses es una costumbre ya conocida del gerente de programación del canal, acostumbrado a mover las fechas de debut de Tinelli. Codevilla cortó a Suar y lanzó un sugerente: "Yo preferiría junio". Sin quedarse atrás, Suar finalizó con un: “Si, él preferiría junio. Va a hacer un gran programa Marcelo”.

Cómo será Canta conmigo ahora, el nuevo reality de Tinelli

"¡Volvemos con todooo!", comenzó el conductor, contento por la buena nueva. Además, compartió un video mostrando el éxito mundial del formato que conducirá. "Se viene CANTA CONMIGO AHORA", escribió Marcelo Tinelli, confirmando de esta forma qué proyecto lo tendrá nuevamente en la pantalla de El Trece. El concurso de canto tiene la particularidad de que reúne a 100 jurados expertos en un mismo lugar, y ya se conocen las fechas para audicionar y formar parte del nuevo reality de la señal del Grupo Clarín.

El reality estará inspirado en el éxito de la BBC, All Together Now. En el programa, los jurados votan con un método muy particular: deben ponerse de pie para que se encienda una luz en su sitio y de esa forma le otorgan un punto al concursante. De acuerdo a su puntaje, los participantes pasan o no a la segunda instancia, donde compiten entre sí.