Adiós a la eliminación de participantes en Gran Hermano: por qué cambian las reglas

Filtraron por qué Gran Hermano se despide de las galas de eliminaciones. El programa de Telefe le dice adiós a una de las reglas más importantes e interesantes del reality.

Gran Hermano tendrá un cambio importante en las reglas del juego. De acuerdo a lo que se filtró en las últimas horas, el famoso y exitoso programa de Telefe no tendrá galas de eliminación de participantes en las próximas semanas. Esta novedad generó una gran expectativa entre los televidentes.

La encargada de anticipar que los concursantes dejarán de eliminar fue la tuitera @adrianabravist6, especialista en farándula y espectáculos que aseguró que "antes de las fiestas" de Navidad y Año Nuevo y que "a mediados de diciembre" tendrá lugar el repechaje. "Los domingos 25 de diciembre y 1 de enero no habrá eliminación con motivo de las fiestas", precisó.

De esta forma, y en el último mes del 2022, Gran Hermano no tendrá eliminaciones, pero sí contará con dos semanas en las que habrá participantes que regresarán o se sumarán a la casa. Eso sí, por el momento no está claro si serán concursantes que ya fueron eliminados (Hasta el momento son Tomás Holder, Martina, Mora, Juan Reverdito o Lucila "La Tora") o si serán nuevos protagonistas.

No es la primera vez que esto sucedería en una edición de de Gran Hermano. Por ejemplo, en 2011, Cristian "U" abandonó la casa y luego regresó al programa por decisión de la gente que lo votó vía mensaje SMS. Incluso hubo concursantes nuevos como Jonathan Kok, que entró tiempo después de que el reality comenzara.

Participantes de Gran Hermano denuncian "arreglos" en la producción de Telefe

En una charla que mantuvieron hace algunos días, María Laura, Romina y Julieta Poggio se mostraron disconformes con la idea de que la producción de Telefe pueda estar editando videos de las transmisiones de Gran Hermano para alterar la realidad de lo que sucede dentro de la casa.

María Laura: "Hablábamos de eso..., que se puede hacer eso".

Romina: "No, no te pueden armar algo que no existe".

María Laura: "¿Se puede o no se puede?".

Julieta Poggio: "Sí, se puede, pero bueno... yo no hice nada, no me jodan a mí".

María Laura: "No es que no hiciste... pueden hacer cosas así porque vos lo firmaste, eso de que se pueden cortar cosas...".

Romina: "Lo están dibujando como ellos quieren".

A raíz de esta charla, los televidentes pueden comprobar que las escenas que ven en cada gala de Gran Hermano pueden estar alteradas o modificadas como desea la producción de Gran Hermano. De hecho, a Lucila "La Tora" le sucedió esto mismo luego de quedar eliminada del reality.