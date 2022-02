Actor reveló en El Trece que se defecó en una obra de teatro: "Los maté a todos"

Un famoso actor reveló en un programa de El Trece que se hizo caca encima en plena obra de teatro. Los detalles de lo que le sucedió y la increíble anécdota que dio en Match Game.

En El Trece se vivió un momento tan increíble como divertido. En Match Game, programa conducido por "Soy Rada", un famoso actor que estuvo como invitado en el ciclo de entretenimiento reveló que protagonizó una situación sumamente vergonzosa en plena obra de teatro: según indicó, se defecó encima y no pudo disimularlo frente a sus compañeros de elenco.

La desopilante anécdota tuvo lugar en una de las preguntas y el protagonista en cuestión fue Diego Gentile. Y todo comenzó a partir de una pregunta que hizo el conductor, Agustín Aristarán: "Mi amiga Li Literal fue al gastroenterólogo y le dijo que tiene meteorismo. Como ella piensa todo literalmente, ahora piensa que atrae a los meteoritos. Para protegerse, se construyó un paraguas de...".

"¿Sufriste alguna vez de meteorismo?", le preguntó "Soy Rada" a Emiliano Pinsón. "No, pero sí de otras cosas", reconoció el periodista deportivo. Inmediatamente después, Gentile intervino y relató su vergonzosa experiencia personal: "Hubo una vez que me defequé haciendo Toc Toc (NdeR: famosa obra de teatro que hace años está en cartelera y tiene mucho éxito). Hubo que cortar la función. Todo el elenco estaba descompensado".

Soy Rada y Diego Gentile en Match Game.

¿Cómo reaccionó el elenco de la obra tras aquel mal momento? Según indicó el actor, a todos se les hizo difícil continuar actuando como si nada hubiera pasado. "No pudimos hablar por tres minutos, en una obra de teatro es un bache importante... había 400 personas mirando y nosotros llorando de la risa", señaló, de manera divertida. Y recordó: "Yo pedía perdón".

"No pudiste (aguantar)...", acotó Soy Rada. Y Gentile se sinceró: "No, es que me moría. Dije: 'Lo largo...'. Y fue uno mudo... fue fatal. Yo le pedía perdón a mis compañeros y le veía las caras...". Celeste Muriega, otra de las famosas que formaron parte del programa en El Trece, se sumó a la charla e indagó: "¿El sentido olfativo cómo estaba?". "No, estaban muertos. Los maté a todos", contestó el artista, de manera contundente.

Una vez más, el presentador de Match Game intentó saber si el público se enteró de lo sucedido o si hubo alguna explicación al respecto. "A nadie... yo estaba haciendo la dieta de la papa, todo una cosa...", explicó el actor de Toc Toc. "No, no lo hagas más", le dijo "Soy Rada". "La papa es sinónimo de meteorismo de acá a la China", concluyó Diego con un chiste como remate.

Por qué El Trece levantó el programa Match Game

Agustín Aristarán, más conocido como "Soy Rada", estuvo más de cuatro meses como conductor de Match Game, programa por el que El Trece apostó de manera fuerte a mediados de 2021. Sin embargo, al presentador surgido como influencer en las redes sociales le costó mucho mantener números aceptables en el rating. Por lo tanto, Adrián Suar y el resto de los productores del canal decidieron levantarlo y darle fin al ciclo.