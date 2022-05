Abel Pintos sufrió un dramático momento: "Iba a morir"

El cantante contó que en cierto momento de su vida tuvo un sueño recurrente que lo llevó a replantearse muchas cosas a nivel profesional.

Abel Pintos se sinceró en una reciente entrevista y reveló una pesadilla recurrente que lo atormentó por varios años. Según contó el cantante, en los años en que tenía este sueño, tuvo que replantearse varias cuestiones de su carrera profesional. "Te empezás a construir de una forma distinta", reflexionó el intérprete de La Llave.

En la primera emisión de la nueva temporada de La Peña de Morfi, Abel Pintos asistió como invitado especial e interpretó algunas canciones en vivo. Además, como uno de los personajes más influyentes de la escena nacional, Abel habló de su carrera y sus proyectos. Precisamente, en este intercambio, el artista confesó cuál era la pesadilla que lo atormentó durante años y lo llevó a replantearse varias cuestiones de su vida.

"Todas las mañanas, mientras me lavo los dientes, comienzo a vocalizar de a poco. En mi sueño quería vocalizar, pero no tenía voz y no podía cantar. Me entraba un terror y pánico enorme", le confesó Abel Pintos a Jey Mammón. Este sueño se volvió recurrente durante varios años y lo llevó a darse cuenta de la importancia del canto en su vida. "Muchos años de mi vida pensé que si iba a tener que dejar de cantar por algún motivo, una parte de mí iba a morir. No sentía poder hacer otra cosa", se sinceró.

Sin embargo, junto a sus años de trayectoria, la vida de Abel Pintos desembocó en un terreno desconocido para él: convertirse en papá y formar su propia familia. Según reveló el propio cantante, este cambio en su vida personal lo llevó a encontrarse con emociones jamás experimentadas que lo llevaron a tomar dimensión del lugar que sus pequeños ocupan en su vida.

La emotiva confesión de Abel Pintos: cómo cambió su vida el convertirse en papá

Abel Pintos es papá de dos niños. Por un lado, se encuentra Guillermina, hija biológica de Mora Calabresse (la esposa de Abel) y a quien el cantante adoptó como propia. Además, hace un año atrás, Pintos se convirtió en papá de Agustín, su primer hijo. Desde que empezó a desempeñarse en este rol de padre, Pintos se dio cuenta de todo lo que es capaz por sus hijos. "Empezás a encontrarte con cosas tuyas que a lo mejor no les prestas atención, y te empezás a construir de una forma distinta. Es por eso que hablo distinto y que, incluso, canto distinto", contó.

"Aunque tenés tus sueños y eres uno de los protagonistas de tu vida, ya no sos el único. Me di cuenta de que si tuviera que dejar de cantar por el bien de mis hijos o de mi familia, sé que lo haría", afirmó Abel Pintos en la misma entrevista con La Peña de Morfi.