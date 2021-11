Abel Pintos se emocionó con su hijo y publicó una foto del momento: "Primera vez"

Abel Pintos decidió revelar un emocionante detalle íntimo sobre su hijo Agustín. La foto del cantante que se hizo viral en las redes sociales.

Abel Pintos atraviesa un momento muy especial en su vida. Además de estar pendiente de los próximos shows y conciertos que dará próximamente, el cantante está muy enfocado en lo que respecta a su vida personal y, sobre todo, a su hijo Agustín. De hecho, en las últimas horas, hizo un emocionante anuncio a través de una foto que publicó en Instagram.

Por medio de una historia que subió, Abel se mostró sumamente sensibilizado por haber compartido un momento muy especial junto a su pequeño hijo. De acuerdo a lo que indicó, Agustín tomó por primera vez una de las infusiones más reconocidas en la Argentina. "Su primer tereré", escribió el músico.

Por otra parte, Abel Pintos le dedicó unas tiernas palabras a su esposa, Mora Calabrese, en Instagram: “Me hacés falta en cada situación, todo lo de uno es de los dos. Te extraño mucho, Mora”. El artista de 37 años estuvo haciendo una gira por diferentes partes del país y, sin dudas, extraña mucho a su familia.

Abel Pintos y la emoción por haber visto a su hijo tomar tereré por primera vez.

Cuántos hijos tiene Abel Pintos

Abel Pintos tiene tan sólo un hijo, que fue llamado Agustín. El pequeño, que hoy tiene poco más de un año, nació el 21 de octubre de 2020 en la ciudad de Resistencia (provincia de Chaco). En tanto, el cantante está casado con Mora Calabrese, a quien conoce hace más de ocho años y con quien contrajo matrimonio justamente el 23 de septiembre de 2021 en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Cañuelas (Provincia de Buenos Aires).

El conmovedor anuncio de Abel Pintos en las redes sociales

El famoso cantante argentino Abel Pintos se caracteriza por interactuar con sus seguidores en las redes sociales. Hace tan sólo dos semanas realizó un conmovedor anuncio que sensibilizó a sus fans y expresó las sensaciones que le genera regresar a un festival luego de las medidas estrictas de la pandemia.

Por otra parte, Abel Pintos agregó: "Durante todo lo vivido pensé mucho en que el hecho de no hacerse los festivales golpeaba más profundo que el 'no poder ver conciertos', si lo que llegaba a afectar directamente a las raíces de muchas personas y lugares. Por eso me siento en este momento tan emocionado de estar a unos días de regresar a un festival. No sabíamos cuando esto iba a suceder, y gracias a Dios acá estamos, en las puertas de poder volver a vivir un encuentro así. Y lo vamos a celebrar fuerte".

"Quería compartirlo con ustedes que, a diario, comparten conmigo sus propias emociones", sentenció Abel Pintos. De este modo, el cantante causó emoción entre quienes escuchan su música día a día y forman parte de su vida cotidiana. Al menos, en manera virtual a través de las plataformas digitales.