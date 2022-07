A la espera de definir su futuro en El Trece, Juana Viale explotó: "Hinchada las bolas"

Mientras espera que se defina su futuro con El Trece, Juana Viale hizo un sorpresivo video en el que se mostró sumamente enojada. El descargo de la conductora.

Juana Viale atraviesa una situación sumamente incómoda. Mientras espera que se defina su futuro y el de su abuela Mirtha Legrand con El Trece, canal con el que tienen varias diferencias a nivel económico, la actriz y conductora publicó un sorpresivo video en el que se mostró furiosa.

A través de una publicación que hizo en una historia de su cuenta oficial de Instagram, "Juanita" expresó un misterioso comentario en el que estuvo poco claro a quién o quiénes estuvo referido: "Estoy re hinchada las bolas hoy, perdón. Estoy enojada...".

Sin embargo, inmediatamente después de dejar en claro su fastidio, aclaró que transita una situación que sin dudas la afecta hace bastante tiempo. "No no, no estoy enojada, estoy... no puede creer que sigamos en este estado, pero bueno....", disparó.

De todas formas, en ningún momento dio precisiones de qué es lo que le está afectando. Lo cierto es que, hasta lo que trascendió en los últimos días, Juana Viale y su abuela Mirtha siguen sin saber qué sucederá con El Trece, canal con el que no se pusieron de acuerdo para poder volver a la TV en 2022. De hecho, hubo rumores que indican que ambas presentadoras podrían estar cerca de arreglar un contrato con América TV, aunque todavía no hay una confirmación al respecto.

El nuevo trabajo de Juana Viale, a la espera de que se resuelva su futuro con El Trece

A través de Socios Del Espectáculo, se conoció que Juana Viale realiza un trabajo "ad honorem". "Esta versión de Juana Viale que a mí me encantó conocer. Ella manda a sus chicos a un colegio Waldorf. Es un tipo de educación diferente en donde la familia actúan en comunidad y colaboran siempre en cada uno de los eventos que hay", manifestó Luli Fernández. Y agregó que el trabajo especial de la conductora se dio en un evento llamado "La Noche de los Farolitos", que tuvo lugar en el establecimiento educativo.

En ese marco, la panelista contó el detalle especial: "Es un evento muy lindo y muy esperado. Y cuando los autos empezaron a llegar con todos los integrantes del colegio, se encontraron que la madre que estaba haciendo de Valet Parking era Juana Viale". Por último, Luli Fernández sentenció: "Imaginate la sorpresa de los papis cuando llegaron y la vieron. Ella estacionó todos los autos y sin propinas, era ad honorem. Algunos hacen pancitos, otros acomodan y ella estacionaba"

