La figura a la que lo relacionan sentimentalmente fue contundente.

En las últimas horas, una de las actrices argentinas más famosas del país debió responder sobre los rumores de un posible romance con Adrián Suar. Lejos de esquivar la pregunta, la propia protagonista expresó: "¿Mito o Leyenda? ¿Verdad o mentira? Ponele que te diga verdad...". Quien soltó estas palabras fue Leticia Brédice, compañera del Chueco en diferentes ficciones, restándole importancia a las versiones que los relacionaban.

"Sabés qué pasa, en esa época, desde los 22 años, no te digo que me casé porque al final en Las Vegas no nos casamos con Pablo Bossi, pero en realidad, el hombre de mi vida, el amor de mi vida... el hombre que me hizo mujer, feliz... se llama Pablo Bossi", sentenció Leticia Brédice, dejando en claro que su vínculo sentimental sólo fue ligado a una persona que nada tuvo que ver con Adrián Suar.

Por otro lado, Leticia Brédice agregó: "Entiendo lo de las leyendas y mitos y por más que te diga: 'sí, puede ser', no importa, porque en realidad, el verdadero amor de mi vida, el que yo estaba pensando en algún momento, no era otra persona que Pablo... porque él, a mí, me hizo entender lo que es amar... amar profundamente y eso yo se lo voy a respetar toda la vida. El mito, la verdad o todo lo que quieras, puede ser, pero yo a Pablo no le falto el respeto. Él es mi todo, mi amante, mi todo".

Adrián Suar y un desesperado audio de WhatsApp: "Te lo pido por favor"

Adrián Suar no está pasando por horas fáciles en cuanto al ámbito laboral respecta. Con su productora Polka inmersa en una crisis económica y financiera, el Chueco intenta salir a flote pese a las limitaciones que la pandemia por el coronavirus le presenta. De todos modos, el tiempo de ocio en su vida sigue siendo igual o más necesario que antes. Es por este motivo que, en tono jocoso, le envió un audio desesperado de WhatsApp a Laura Novoa antes de su participación en el Cantando 2020 esta semana.

Con la actriz presta a interpretar la cortina musical de Poliladron (donde Suar fue uno de los protagonistas), el Chueco tomó su celular para realizarle un curioso pedido a Novoa: "Te voy a pedir un solo favor esta noche, por el recuerdo de Poliladron, embocá un tono con el tema. Eso es lo único que te pido, por favor. Nada más. Te voy a estar viendo. Te quiero, te mando un beso enorme".