Pía Shaw creció, periodísticamente hablando, en América y, salvo por un par de años en los que estuvo trabajando en Telefé, se destacó en la emisora en la que fue productora, cronista, panelista y, finalmente, conductora. Así que, a la hora de despedirse de Informados de todo, el programa que lideró junto a Guillermo Andino hasta este viernes, no pudo contener su emoción.

Sin embargo, después de escuchar los elogios de todos sus compañeros de trabajo, Pía se hizo cargo de un comentario que le había hecho Andino y sorprendió a todos con una profunda reflexión. “No te podés ir porque ahora vienen tus enemigos”, dijo a modo de broma Guillermo. Y Mercedes Mendoza aprovechó para recalcar lo querida que es la periodista en las distintas áreas del canal. Pero Shaw se ocupó, ella misma, de remarcar que había gente que no la quería y que, incluso, intentó perjudicarla.

“Ah, sí. Esos sí que no falten. Tengo enemigos”, empezó diciendo Pía. Y enseguida explicó: “Yo estoy tan segura de quién soy, qué hago y que no molesto a nadie que sé que hay muchos de este medio que dicen barbaridades, que cuando me criticaron o critican con gente que me quiere yo me entero. Pero siempre creo que en la vida va a llegar un momento en que uno los va a poder mirar a los ojos y les va a poder decir: ‘¿Che, te arrepentiste de las boludeces que dijiste?’”.

Luego, Pía continuó mirando fijamente a cámara: “Si yo no me meto con vos, no te metas conmigo. Cuando uno no contesta y cuando uno sabe quién es… Porque yo sé quién soy y no le jodo la vida a nadie. Laburo, laburo, la paso bien, quiero a la gente, quiero que todos seamos felices. La vida es eso. Esos, algún día cuando sigan hablando mal, y ellos saben quiénes son, se van a dar cuenta de que es al pedo que sigan”.

Cabe señalar que, minutos antes, Shaw había asegurado que no era fácil conducir un programa de televisión siendo mujer. “Es súper difícil. El medio muchas veces es injusto y no perdona el recorrido. A mí, realmente, me encanta formar parte de equipos, no es que tengo la palabra ‘conductora’. Yo la quiero pasar bien”, había dicho.

Por el momento, no se sabe cuál será el futuro laboral del Pía. Se había especulado con la posibilidad de que ingresara al panel de Los Ángeles de la mañana, pero el mismo Ángel de Brito lo desmintió. Las versiones habían surgido porque el anuncio de la renuncia de Shaw había coincidido con un momento en el que el ciclo de ElTrece está rotando panelistas invitadas y ella, casualmente, trabaja con el conductor en CNN Radio.

Según la versión que dio la misma Pía, ella todavía no cerró ningún nuevo proyecto. Ahora, en lo único que piensa es en poder tomarse un merecido descanso después de un lago año de trabajo, para poder ir a visitar a su familia a Posadas. Pero, seguramente, no le faltarán propuestas laborales, ya que es una de las periodistas más queridas del ambiente.