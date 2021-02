MasterChef Celebrity 2 tendrá su primer Miércoles de Beneficios

Luego del debut del segundo grupo de famosos, la primera gala de mejores cocineros de la semana llega a MasterChef Celebrity 2. Sol Pérez, Gastón Dalmau, Georgina Barbarossa, Dani La Chepi, Juanse, Flavia Palmiero, Candela Vetrano y María O'Donnell cocinarán por las medallas de oro y plata que les darán beneficios en la próxima ronda. Y Marcelo Polino adelantó en qué consistirá el desafío que tendrán que afrontar esta noche: "Van a tener que agarrar billetes".

"Hoy a la noche tenemos una súper gala de MasterChef Celebrity. Ayer debutó el segundo grupo y subieron al balcón María O'Donnell, Juanse y Flavia Palmiero. Fede Bal estuvo en su peor gala en dos temporadas. Esta noche habrá una gala muy divertida por la medalla dorada y plateada", arrancó Polino, el embajador especial del reality, en Flor de Equipo (Telefe).

A continuación, agregó: "Va a estar la cabina de los billetes y los participantes tendrán que ir agarrando la mayor cantidad para ir obteniendo beneficios. Se viene una gran noche".

Recordemos que mientras que hoy cocinarán los mejores, mañana les llegará el turno a los peores de la semana y solo uno podrá salvarse de la gala de eliminación del domingo. Daniel Aráoz, Fernando Carlos, Mariano Dalla Libera, Hernán "Loco" Montenegro, Andrea Rincón, CAE y Alexander Caniggia tendrán una chance más para no convertirse en los primeros famosos afuera de la competencia.

Marcelo Polino reveló qué pasará hoy en MasterChef Celebrity 2.

MasterChef Celebrity 2: memes y frustración tras la ausencia de Claudia Fontán en el debut del reality

El debut de MasterChef Celebrity 2 dejó varias perlitas y ausencias inesperadas como la de Claudia Fontán, que desató un vendaval de memes en las redes sociales. La actriz y conductora no formó parte del episodio debut del reality y los usuarios de Twitter salieron a pedir explicaciones a Telefe. Las razones detrás de la polémica.

Desde su anuncio como incorporación al programa culinario, "La Gunda" se transformó en una de las favoritas para llevarse el premio ganador. "Es la primera vez que estoy en un reality. La verdad es que me da miedo que me exijan de más por saber cocinar, yo lo que sé hacer es cocina casera y sé seguir una receta, no es que yo en la cabeza tengo las cantidades o los ingredientes que necesito. Y lo que también me da miedo es la pastelería, me sale mal. Además ahí cuando batís la crema, y la crema no montó, no hay vuelta que darle", había declarado en Por si las moscas (La Once Diez).

Si Telefe la confirmó y la actriz realizó campañas de publicidad, ¿por qué no apareció en el arranque de MasterChef Celebrity 2? La razón fue que las grabaciones del reality comenzaron a fines de enero y Claudia firmó contrato a principios de febrero. Se estima que a partir del lunes que viene se presente en las cocinas del programa y Fede Bal, en reemplazo de su madre Carmen Barbieri (que no pudo estar por estar internada con COVID-19), pase a ocupar su rol de host digital. De esta manera quedarían 16 participantes fijos en el reality, a la espera de ver si Barbieri se reintegra o no.

Los memes por la ausencia de Claudia Fontán en MasterChef Celebrity