"Pedófilo": Eduardo Feinmann explotó contra Tenembaum en vivo

El conductor Eduardo Feinmann apuntó contra el periodista Ernesto Tenembaum y lo acusó de pedófilo en medio de su programa, mientras hablaba de las pistolas taser.

El presentador ultramacrista sorprendió a todos al colar una gravísima denuncia contra Tenembaum en medio de una discusión que nada tenía que ver con el tema. "Todavía vamos a discutir en la República Argentina por las pistolas taser? sí o no? basta, había un periodista que le había hecho una nota a Macri en su momento, el periodista pedófilo, Tenembaum, él que decía que mirar fotos de chicos desnudos no es para tanto, ese mismo le hizo una nota a Macri en su momento y dijo para qué las taser?", afirmó.

Y agregó: "El mismo periodista que decía que era una picana, es algo que lo dicen muchos, una absoluta mentira, esto es lo que tenemos en el país".

La referencia de Feinmann fue hacia un escandaloso comentario que hizo Tenembaum años atrás en su programa de radio."Yo hago una pregunta... ¿cuál es el problema de tener pornografía infantil? Pregunto porque la pornografía es una fantasía... quizás espantosa pero el tipo no comete ningún delito, no le hace mal a nadie", aseguró sin ninguna contemplación. En ese momento, Tamara Pettinato no tardó en ubicarlo: "¿Vos me estás jodiendo? Ernesto... ¿qué estás diciendo? ".

La guerra entre Feinmann y Tenembaum

El enfrentamiento entre los periodistas no es nuevo, sino que data de varios años atrás. Desde hace varios años que Feinmann dirige sus cañones contra Tenembaum.

En 2017 se hizo eco de un comentario en Twitter luego de que el conductor de Radio con Vos fuera premiado con un Martín Fierro. "Cual es el problema de ver pornografía infantil dijo y aptra te premia con un Martin Fierro", fue el comentario que retuiteó Feinmann, quien agregó: "Tremendo. Le dieron el Martin Fierro".

No obstante, hace apenas un par de semanas, ambos tuvieron otro choque. Todo se desencadenó cuando Feinmann replicó la noticia de que Argentina había alcanzado los 30 mil muertos por coronavirus y escribió en su cuenta de Twitter "ahora sí, 30 mil", en una repudiable referencia a los desaparecidos por la última dictadura cívico militar de la Argentina.

"Es una actitud desagradable, quizás de las más desagradables que vi en un medio de comunicación hace mucho tiempo", lo lamentó Tenembaum en la radio. Y agregó: "Es muy fuerte la falta de respeto a los familiares de los 30 mil muertos por Covid y a los familiares de los desaparecidos de la dictadura. Me impactó el nivel de maldad. Me impactó, me pareció tan irrespetuoso",

Feinmann no tardó en responder desde las redes, donde volvió a compartir el audio del periodista sobre la pedofilia: "Esto es repudiable ⁦@TenembaumOk⁩. La pedofilia se condena no se festeja".