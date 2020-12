La cantante atraviesa un difícil momento.

La cantante Gladys, La Bomba tucumana, realizó una cruda confesión en la que hizo público un duro calvario que le toca atravesar. "Me dejaron devastada", afirmó la artista, haciendo alusión a su situación económica y responsabilizando a Sebastián Escasena. Este hombre fue su pareja durante dos años, y la relación culminó de forma escandalosa y polémica.

Al aire de Agarrate Catalina, Gladys aseguró haber terminado maltrecha en términos económicos por los desmanejos que su ex pareja habría realizado con el dinero que a ella le correspondía: "Me hizo mucho mal, me dejaron mal económicamente... Yo presté mucha confianza a esa persona que es mi ex, siento que de ese lado no sucedió lo mismo porque soy una buena persona; me dejaron devastada económicamente".

Por otra parte, La Bomba tucumana reconoció que está conociendo a otra persona con la cual inició un vínculo sentimental que la llena de felicidad. "Estoy conociendo a alguien que me encanta, que me hace bien. Lo único que importa a esta edad es eso. Que sea buena gente... Lo que más sueño en la vida es que todos seamos buena gente... A mí me ha ido bien la vida por ser así", explicó la mítica cantante de cumbia y actual participante del Cantando 2020.

La Bomba tucumana reveló el hostigamiento que sufrió de su ex-pareja

La famosa cantante de cumbia Gladys La Bomba tucumana se encuentra pasando por un difícil momento familiar. Al aire del Cantando 2020, la participante de este certamen reveló el hostigamiento que sufre de su ex-pareja, Sebastián Escacena, y apuntó contra su persona: "Mi ex que agradezca que todavía no está tras las rejas, pero seguramente eso va a suceder en algún momento".

"Pasó algo muy grave. Falta mi auto que compramos entre mi hijo, mi sobrina y yo porque tengo una mamá enferma que está en la cama hace 8 años y necesitaba un vehículo para cualquier cosa que necesitara en Tucumán”, reveló La Bomba, quien también transita por un delicado momento en cuanto a la salud de su madre respecta. Por otra parte, Gladys La Bomba Tucumana detalló el contenido de los mensajes con los que su ex-pareja la hostiga.

Sin ningún tipo de filtros, Gladys La Bomba Tucumana afirmó: “Justamente hoy me mandó un mensaje con fotos, que las tengo todas, y me dijo ‘mira, con esta te hice esto cuando vos estabas laburando, con esta también y con esta otra también’. Me mandó esas fotos diciéndome todo eso. Es doloroso y vergonzoso para mí que soy una mujer grande. Me duele en el alma porque tengo un hijo al cual respeto con el alma”.