La tristeza de Rocío Oliva al recordar a Diego Maradona.

"No sé como mirarte a los ojos", arrancó Mariano Iúdica, en un especial de "Polémica en el Bar" por la muerte de Diego Armando Maradona, que contó con la presencia de Rocío Oliva, quien forma parte del programa. "Me duele porque era joven, bueno y no se merecía irse solo, como dicen que estaba. Duele mucho", afirmó entre lagrimas su ex pareja.

"¿Qué te pasó cuándo saliste del estudio de Florencia Peña?", preguntó Iúdica a Oliva, quien horas antes de la muerte de Maradona estaba como invitada al magazine "Flor de equipo" (Telefe). "Me cuesta caer. De hecho no caigo. Hoy salí del programa y el Ruso me avisó que lo habían asistido porque se descompuso. Luego vendrían los rumores de que Diego había fallecido y cuando salgo del canal y me subo al auto, la llamo a mi mamá para preguntarle qué pasó con Diego. Me dijo que no sabía, que no me adelantase a nada. Pensé que ella me iba a decir la verdad", afirmó.

Y llorando, expresó: "No quería creerlo. Iba manejando a casa y los autos se me paraban al lado para decirme 'fuerza'. Ahí me fue cayendo la ficha. Cuando llegué a casa, me quedé ahí muy triste. Fue un hombre muy importante en mi vida. Fue muy bueno conmigo, nos amamos mucho. Con mi familia siemore fue humilde, solidario y con un corazón gigante. Diego tenía ganas de vivir. Me amó muchísimo y eso me llena el alma".

Sobre el frágil estado de salud en el que se encontraba "El 10", Rocío expresó: "En marzo, cuando comenzó la pandemia, no nos vimos más. Yo quería verlo. Cuando lo ví mal por primera vez me puse a disposición para que me llamen, así estaba presente al lado de él".

Dolida, finalizó: "Me cansé de decir que no tenía que estar internado y no en su casa. Me duele porque era joven, bueno y no se merecía irse solo, como dicen que estaba. Duele mucho. Lo voy a ir a despedir sin ninguna duda. Necesito hacerlo"