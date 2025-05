La hija de Alejandro Mancuso dejó sin palabras a todos en Gran Hermano.

Chiara Mancuso es una de las participantes más polémicas de Gran Hermano. Su personalidad y sus constantes conflictos con diferentes compañeros dentro de la casa del reality de Telefe la dejaron en la cuerda floja y está a punto de irse. Sin embargo, antes de saberse el resultado de su versus contra Luz, la hija de Alejandro Mancuso sorprendió a todos con lo que hizo con Tato.

Sabiendo que tiene una situación difícil para sobrellevar, y con las encuestas en contra, Chiara empezó a ironizar con su salida y le pidió a dos participantes que tengan "sexo desenfrenado" con ella para despedirse. Primero, la propuesta irónica fue realizada a Juan Pablo, quien le respondió con un "no" contundente.

“Juan, ¿me querés despedir con una noche de sexo desenfrenado?", le preguntó Chiara Mancuso a Juan Pablo, a lo que el correntino respondió: "No, Tato quiere". En ese momento, la hija del exfutbolista de la Selección Argentina no pudo contener la risa y le habló directamente a quien es uno de sus máximos enemigos dentro de Gran Hermano.

De manera irónica, Chiara encaró al uruguayo y le dijo: "O Tato... Por lo menos ya que me hacés campaña despedime, Santiago. Con una buena sacudida, mínimo". Sorprendido, Santiago le contestó recordando peleas del pasado: "Me decis que soy un burro, un alzado, un pajero, ¿y después me pedís sexo?”.

Regresa una histórica: se confirmó la vuelta de una figura a Telefe

Se confirmó el regreso de una histórica figura a Telefe. La vuelta se dará este lunes 5 de mayo, luego de una licencia que se tomó por un acontecimiento muy importante en su vida. Esta persona forma parte de uno de los programas más vistos del canal "de las pelotitas".

La panelista Sol Pérez retomará su rol en El Debate de Gran Hermano, tras una pausa por maternidad. La influencer se ausentó del programa el pasado 21 de marzo debido al nacimiento de su primer hijo, Marco, fruto de su relación con Guido Mazzoni.

Durante su licencia, Pérez también se alejó de su participación en Cortá por Lozano, otro de los ciclos de Telefe en los que se desempeña como panelista. La periodista Laura Ubfal informó que la cesárea estaba programada para el 4 de abril, fecha en la que finalmente dio a luz.

El regreso de Sol Pérez, en medio de una definición crucial en Gran Hermano

A pesar de su reciente maternidad, Sol Pérez compartió en sus redes sociales que mantiene su rutina de entrenamiento físico, adaptándola a su nueva etapa como madre. Además, creó una cuenta de Instagram para su hijo Marco, que ya cuenta con una considerable cantidad de seguidores, aunque aún no tiene publicaciones.

Su regreso coincide con una gala especial del reality, en la que se llevará a cabo una eliminación en dos partes. Además, se presentará un sketch protagonizado por los participantes de la casa, en homenaje al éxito de Casados con hijos, con fines benéficos para la Cooperadora del Hospital Fernández. La vuelta de Sol Pérez al panel de Gran Hermano es esperada por los seguidores del programa, quienes valoran su análisis y carisma en cada emisión del debate.