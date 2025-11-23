"Wicked: for good" debuta con una recaudación récord de 150 millones de dólares

Imagen de archivo de las actrices Cynthia Erivo y Ariana Grande durante el estreno de la película "Wicked: for good" en Nueva York, EEUU.

GELES, EEUU, 23 nov (Reuters) -"Wicked: for good" recaudó 150 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá en su fin de semana de estreno, estableciendo un récord para una adaptación cinematográfica de un musical de Broadway y situándose entre los musicales con mejores resultados de todos los tiempos, según el estudio.

La segunda parte de la adaptación a la gran pantalla de "Wicked", que reúne a Elphaba (Cynthia Erivo) con Glinda (Ariana Grande), registró el tercer mejor fin de semana de estreno nacional para un musical de todos los tiempos, por detrás de la versión de "El Rey León" de Disney en 2019 y el de "La Bella y la Bestia" en 2017, según los recuentos de taquilla de Universal Pictures y Comscore.

"Wicked: for good" también ayudó a levantar una moribunda taquilla norteamericana de una racha bajista de nueve semanas, donde las ventas totales de entradas no alcanzaron los 100 millones de dólares, según Comscore.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

(Editado en español por Carlos Serrano)