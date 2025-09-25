Tinelli se hartó y salió a pudrírsela a Milei: "Complicado".

El conductor Marcelo Tinelli, quien desde esta semana conduce un programa en Carnaval Stream, lanzó una fuerte crítica hacia el presidente Javier Milei, en medio de la crisis económica. Qué dijo.

"No quiero dar mi opinión política, pero si uno va a abrir para afuera todo, directamente no comprás acá. Está abierto a todo el mundo a que venga con precios mucho más baratos, y súper competitivos como tienen, y además otros países que tienen además un montón de ventajas impositivas y fiscales. Y la verdad que pueden vender los productos, como China, por ejemplo", expresó Tinelli.

Luego, el histórico conductor sentenció: "¿Para qué te vas a comprar una campera acá de 100.000 mangos si allá en China te la dan por 20.000 pesos? Si está todo abierto así, medio complicado".

El reclamo del Mago sin Dientes, invitado de Tinelli en Carnaval

Quien estuvo como invitado en el programa Estamos de Paso fue el Mago sin Dientes, confeso votante de Milei que en las últimas semanas le dijo fuertes críticas. "Tienen que escuchar a la gente, al pueblo, caminar por la provincia de Buenos Aires y caminar por la Capital Federal. Algo que yo hago comúnmente cuando animo fiestas, animo eventos, y escucho a la gente", expresó.

"Como lo voté, por eso me gustaría que escuche a un votante que le quisiera decir lo que le transmite un votante del PRO que lo votó a él porque había dos opciones", continuó y concluyó: "Yo no soy funcionario ni quiero serlo tampoco, pero yo quiero lo mejor para la Argentina. Yo quiero que la Argentina salga adelante".