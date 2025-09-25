Javier Milei llegó a un acuerdo con los Estados Unidos para que desde Norteamérica le giren un swap por 20.000 millones de dólares, monto que será empleado para cubrir los vencimientos de deuda de los bonistas para el primer semestre del 2025 (entre enero y julio, se deben cancelar cerca de 8.500 millones). Otros dos ejes del acuerdo incluyen un posible crédito stand-by y la compra de bonos argentinos en dólares si eso fuese requerido para estabilizar un shock de mercado.

Esto último ha servido para evitar una mayor debacle en la economía, tras la venta de 1.000 millones de dólares del Banco Central para poder mantener al dólar entre las bandas cambiarias. Sin embargo, muchos han criticado tanto el trato con los de capital Washington como el hecho de haber necesitado de él, entre ellos Jonatan Viale.

La crítica de Jonatan Viale a Javier Milei

Javier Milei se reunió con Donald Trump para solicitarle un préstamo.

En su editorial de este miércoles 24 de septiembre en Radio Rivadavia, Jony Viale cuestionó la maniobra de Javier Milei: "¿Y si no estaba Trump? Moraleja, siempre tenés que acumular reservas. Ahora estamos todos tranquilos, respiramos, yo siempre hago una vueltita de más y pregunto: ¿y si no estaba Trump, dónde estábamos hoy parados?".

"Muchachos, aprendamos todos juntos, siempre acumulemos reservas. Como el cuentito. A mayor cantidad de reservas, mayor capacidad para pagar deuda; frenar una corrida; pagar importaciones. No siempre vas a tener un amigo llamado Trump que te salve en última instancia", añadió el conductor.

"¿Qué pasaba si el presidente era Kamala Harris?, ¿vos crees que te iba a dar la plata?, ¿o Hillary Clinton?, ¿o Biden?", comenzó a enumerar Jony Viale, en alusión a los máximos exponentes del Partido Demócrata en los últimos años (en las antípodas del Republicano, al que pertenece, entre otros, Trump), para luego concluir de manera contundente: "Hoy no la contás".