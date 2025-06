Sotheby's subastará retrato de hermanos Gallagher antes de conciertos de reunión de Oasis

Un hombre pasa junto a un mural de los miembros de la banda Oasis, Liam y Noel Gallagher, realizado por el artista Snow Graffiti en la pared del pub Coach and Horses en Whitefield, cerca de Manchester

Un retrato de 1996 de Liam y Noel Gallagher en el apogeo de su fama en Oasis se subastará la próxima semana, mientras los músicos se preparan para iniciar una serie de conciertos en una gira de reunión.

Pintado por la artista estadounidense Elizabeth Peyton, "Liam + Noel (Gallagher)" se basa en una fotografía promocional de los hermanos tomada el año anterior y los retrata "en un momento de intimidad y reposo", según Sotheby's.

Al igual que la foto, el cuadro, realizado tras los históricos conciertos de Oasis en Knebworth en 1996, muestra a Liam apoyando la barbilla en el hombro de Noel. En la foto, Liam tiene el pulgar hacia arriba, pero no en el cuadro.

La obra se ofrecerá en la subasta "Modern & Contemporary Evening Auction" de Sotheby's en Londres el 24 de junio con un precio estimado de entre 1,5 y 2 millones de libras (entre 2 y 2,69 millones de dólares).

Oasis debutó en 1994 con "Definitely Maybe" antes de alcanzar el estrellato internacional con su segundo álbum de estudio "(What's the Story) Morning Glory?", publicado en 1995. Vendió 22 millones de copias en todo el mundo y supuso la irrupción de la banda en Estados Unidos.

El grupo se separó en 2009, cuando Noel dijo que no podía seguir trabajando con Liam tras varias discusiones públicas. En agosto anunciaron que volverían a reunirse para una serie de conciertos, que comenzará en Cardiff el 4 de julio.

Con información de Reuters