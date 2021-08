"Estoy sacada, no la puedo caretear", la feroz pelea de Soledad Fandiño

La modelo protagonizó una fuerte discusión con un hombre mientras estacionaba su auto. El día de furia se contó al aire.

La modelo y conductora Soledad Fandiño protagonizó una fuerte pelea con un hombre mientras estacionaba su auto en la calle para ingresar al canal. Enojadísima, compartió el hecho con sus compañeros de Es por ahí, que conduce junto a Guillermo Andino y disparó: "Estoy sacada, no la puedo caretear".

Al comenzar el programa, Andino le preguntó cómo se encontraba y ella respondió: "Estoy sacada y no la puedo caretear". Seguido de risas por parte de todo el equipo, con ánimos de darle un tono cómico a la situación. “Fue un episodio fuera de este estudio, todos salieron a apoyarme. Fue un hecho aislado que pasó en la calle, sucedió con una persona que estaba en la vereda”, comenzó su relato.

"Esto de que haya un tipo en la calle, que te empiece a bardear a decir de todo, 'esto no es la televisión, dale mami, estaciona igual', y se quede parado mirando tu auto. Yo no me puedo comer una, me saca de las casillas total, no puedo", reveló la modelo, quien se sintió ofendida por el hecho y aseguró que no es la primera vez que sucede.

El hombre se encontraba estacionado en doble fila, se defendió asegurando que "estaban todos estacionados así". Los insultos y agresiones fueron de un lado a otro. “Todavía me trató de mal educada, que yo lo insulté. Con razón lo insulté. Cuando estacioné, seguí discutiendo con él”, agregó. “Nadie me va a venir a decir ‘Esto no es la tele, es la vida real’. Ya sé que es la vida real y tenés que aprender a estacionar”, denunció Fandiño.

El relato salvaje contado por la modelo dio que hablar durante el programa, donde se trataron temas sobre la discriminación hacia las mujeres, la misoginia y la violencia en la vía pública que parece ser algo cotidiano. "Basta no le sigamos dando manija" agregó Andino para darle un cierre a la discusión y continuar con el programa. La producción, después, para seguir el chiste presentó una placa con el título: Día de furia de "Bombita" Fandiño, en relación a la exitosa película de Damian Szifrón.

Es por ahí: la nueva apuesta del mediodía

El programa se transmite de lunes a viernes de 11 a 12, por la pantalla de América. Comenzó el 8 de marzo de este año y a la dupla Guillermo Andino y Soledad Fandiño le va muy bien. El equipo esta compuesto por Débora Plager en información general, Chantal Abad al mando de la cocina y Guido Zaffora en espectáculos.