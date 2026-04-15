Kanye West aplaza su concierto en Francia hasta nuevo aviso

FOTO DE ARCHIVO: El rapero Kanye West hace un gesto a la multitud durante su primer mitin en apoyo a su candidatura presidencial en North Charleston, EEUU

El ​rapero estadounidense Kanye West anunció el martes que aplazaba su concierto en Marsella, ‌la segunda ciudad ‌más grande de Francia, hasta nuevo aviso.

El cantante de 48 años, ahora conocido como Ye, escribió en la red social X que había tomado la decisión "tras pensarlo mucho y sopesarlo detenidamente".

Ye tenía previsto actuar el ​11 de junio ⁠en el Orange Vélodrome de Marsella.

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Según ‌medios de comunicación, el ministro del ⁠Interior francés, Laurent Nuñez, ⁠había intentado impedir el concierto de Ye.

El alcalde de Marsella, Benoît Payan, dijo en marzo ⁠que Ye no era bienvenido en la ​ciudad.

"Me niego a que Marsella ‌se convierta en un ‌escaparate para quienes promueven el odio y ⁠el nazismo sin remordimientos", escribió en X el 4 de marzo.

A principios de este mes, Reino Unido denegó a Ye el ​permiso de ‌entrada en el país debido a sus comentarios antisemitas del pasado y a su apología del nazismo, después de ser contratado para encabezar el ⁠cartel del Wireless Festival de Londres en julio.

A Ye se le prohibió la entrada en Australia el pasado mes de julio tras publicar "Heil Hitler", una canción que promueve el nazismo. También puso a la venta una camiseta con ‌una esvástica en su página web.

En enero, Ye publicó un anuncio a toda página en el Wall Street Journal para disculparse por su comportamiento, que atribuyó a una lesión cerebral ‌no diagnosticada y a un trastorno bipolar no tratado, y renunció a sus anteriores expresiones de ‌admiración por ⁠Adolf Hitler.

El rapero ha actuado este año en Estados Unidos y en ​Ciudad de México.

Con información de Reuters