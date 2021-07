Explotaron los memes tras el bizarro momento de Romina Richi en Showmatch

Richi interpretó un monologo aggionardo de Shakespeare y al jurado no le gustó demasiado.

Los actores y actrices, en los últimos años, también empezaron a buscar un lugar dentro de los realities del prime time. Anoche, en La Academia de Showmatch, la participante Romina Richi protagonizó un bizarro y delirante momento durante el duelo que se hizo viral en redes. La actriz contó, antes de arrancar su performance, que iba a interpretar un monólogo de Shakespeare. Pero con una modificación: iba a ser adaptado al 2021, en contexto de pandemia. Detalló también, antes de que el famoso "Ser o no ser" saliera de su boca, que el texto había sido escrito por ella y por el dramaturgo y maestro de actores Norman Briski.

Montada sobre los hombros de su bailarín, cuya cara quedaba a la altura de su vagina e interpretaba a un personaje llamado "Conchita", la ex de Fito Páez comenzó a interpretar su texto: "¿Ser o no ser? ¿Estoy o no estoy? ¿Qué quilombo, no? ¿Cuánto mas vamos a soportar esta situación indigna? ¿Qué hago? ¿Agarro un arma contra tantos problemas para fusilarlos? ¿O me mato?". En ese momento, Richi agarró un arma y la extendió hacia la cámara, rompiendo la cuarta pared.

Las reacciones en Twitter

En la red social del pajarito, los usuarios consideraron que el momento fue demasiado extraño, corrido de registro para un certamen televisivo, y lo expresaron con algunos memes.

También, al ver a Ricci con una pistola en cámara, muchos recordaron el evento de Fernando Peña en la mesa de Mirtha Legrand cuando sorprendió a la conductora al apuntarle con un arma en su cara y decirle: "Y ahora te voy a pegar un tiro".

Aunque algunos, también, le demostraron su apoyo a la actriz de La hora de la calabaza:

Nueva eliminada en La Academia

Su reinterpretación shakespearena no convenció al jurado, y la mamá de Margarita Páez se vio obligada a batirse en el duelo telefónico con el modelo Mario Guerci. Cerca de las once de la noche, Tinelli abrió el sobre con la decisión y el ex colaborador de Bienvenidos a bordo se impuso en el duelo con el 74,1% de los votos. "Me encantó hacer este monólogo, me voy súper feliz. Me reí muchísimo, gracias por dejarme participar", dijo Richi sobre la performance que montó. "Gracias a los técnicos, la producción, el jurado, a todos", se despidió.