El escándalo no cesa: nuevas acusaciones contra Mar Tarrés

Tras el revuelo generado por sus declaraciones antisemitas, la modelo fue acusada de robar chistes a comediantes cordobeses. También fue denunciada por maltrato laboral.

El debut de la modelo Mar Tarrés en TV, en la pista de Showmatch: La Academia, levantó polvareda no sólo en los medios sino en las redes sociales por su desafortunado comentario contra la comunidad judía. Luego de pedir disculpas y de que Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) saliera a repudiar sus declaraciones, en Twitter la acusaron de robarle chistes a humoristas de Córdoba, en donde la humorista salteña estuvo trabajando.

El comediante Juan Barraza aprovechó el revuelo para sumar una nueva polémica contra la modelo cuando, a través de su cuenta de Twitter, apuntó contra la joven. "Mar Tarres empezó haciendo stand up en Córdoba. Nos llevaba a los de acá a actuar y después nos choreaba todos los chistes. Año 2012", acusó filoso.

Ante la denuncia pública, otros artistas del humor apoyaron su declaración. "Posta?! Me había re olvidado, con razón fui y después nunca más me habló", ironizó el comediante Federico Simonetti quien se consideró "otra víctima" de la humorista. Diego Wainstein, otro colega del joven cordobés, relató: "A Dalia (Gutman) le choreó monólogos enteros. Cuando se lo hice saber me bloqueó".

Como su nombre no deja de circular, la comediante también fue acusada por maltrato laboral por un usuario anónimo, pero la excompañera de Mar no sólo confirmó el comentario sino que aclaró que la comediante la "desvinculó" de su espectáculo en Villa Carlos Paz, Córdoba. "Yo no dejé la obra ella me desvinculó. Me reservé comentarios hasta el día de hoy pq no me gusta confrontar", aseguró la modelo cordobesa a través de Twitter.