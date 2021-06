El difícil momento de Gladys Florimonte: se instaló en Carlos Paz y vive al día

Debido a la pandemia, Gladys Florimonte vive al día, se instaló en Villa Carlos Paz y debió vender una camioneta para acomodarse económicamente.

Para atravesar este último tramo de la pandemia y luego de una atípica temporada, Gladys Florimonte decidió instalarse con sus mascotas en su casa de un reconocido country de las afueras de Villa Carlos Paz. La humorista contó cómo atraviesa económicamente el parate para muchos artistas, obligados por la pandemia: "La puedo pilotear pero porque hace tres años que no me tomo vacaciones".

Debido a la pandemia del coronavirus y para cuidar tanto al público como a los artistas, se produjo un parate en el ámbito cultural. Tal fue el caso en Villa Carlos Paz, que vivió una temporada diferente a la de otros años, con aforo reducido por los protocolos sanitarios. Una vez terminada, Gladys Florimonte decidió quedarse en Córdoba para afrontar lo que resta de pandemia, y en diálogo con el portal Pronto, la humorista explicó cómo debió acomodarse económicamente.

"¿Qué iba a hacer encerrada en el departamento de Buenos Aires?", se preguntó la actriz, que también consideró que en Córdoba tiene "aire libre y puro". Dueña de una casa en la provincia cuyana, Florimonte prefirió quedarse ahí dado que también debía realizar algunos arreglos, ya que los inquilinos anteriores "no fueron muy cuidadosos". "Amo estar en Córdoba", sumó la humorista.

Sobre cómo debió manejarse para atravesar el difícil momento económico que comparte con otros colegas, la humorista explicó: "La puedo pilotear pero porque hace tres años que no me tomo vacaciones. Y te digo que necesitaba un descanso pero no me tomé ni un solo día". En ese sentido, Florimonte reveló que viene ahorrando desde que trabajó con Jorge Lanata en PPT, al igual que el premio que se llevó de Quién quiere ser millonario, el ciclo conducido por Santiago del Moro.

Gladys Florimonte se instaló en Villa Carlos Paz con sus mascotas

"Soy austera y te cuento que tuve que vender un auto y una camioneta", sumó Florimonte sobre los malabares que debió hacer ante la falta de trabajo. De todos modos, la actriz aseguró que no la desvela volver a tener vehículos de alta gama: "Ahora ando en un autito de mierda pero no me importa eso. No me calienta tener el mejor auto". "Sale mucha guita el seguro del auto y la obra social", analizó Florimonte sobre los principales gastos que tiene en la actualidad.

Para cerrar, la humorista contó que tenía tres tarjetas de crédito, pero que ya dio de baja una y próximamente lo hará con otra, para quedarse con solo una. "Tuve que pagar multas del auto, deudas y hoy tengo solo para sobrevivir", detalló a la vez que aseguró que vive "al día" y no tiene lujos.