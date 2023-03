Netflix: la serie que tiene ocho capítulos y está basada en una dramática historia real

De nuevo los científicos de Estados Unidos se la mandaron y brindaron el material suficiente para un drama de Netflix. ¿Qué le pasó a estas tres hermanas? ¿Y a los hermanos de la historia real?

Hace casi un mes se estrenó en Netflix esta serie protagonizada por la actriz mexicana Maite Perroni. En esta historia, le da vida a tres personajes que por azares del destino se encontrarán, sin buscarlo, lo que destapará una serie de encubrimientos y mentiras alrededor de las hermanas. Tríada se extiende a lo largo de ocho episodios, está escrita por Leticia López Margalli (Oscuro Deseo) y basada en hechos reales

La sinopsis resume: “Lo que parecía ser solo la escena de un crimen más en el trabajo de Becca (Maite Perroni), resultó ser un punto de quiebre en su vida, al darse cuenta de que la víctima es una mujer idéntica a ella. Empeñada en conocer la verdad, Becca emprende una investigación que la lleva a descubrir que hay una tercera persona, también idéntica, quien tampoco sabe nada de estas coincidencias. Aunque el peligro es inminente, Becca se adentrará en un oscuro camino para revelar la verdad…”.

El elenco, liderado por Perroni, está compuesto por los actores y actrices David Chocarro (El recluso y 100 días para enamorarnos), Flavio Medina (Todo va a estar bien y El recluso), Nuria Bages, Ofelia Medina (Mal de ojo), Ana Layevska, Daniella Valdez y Aldo Gallardo. Esta producción de Netflix está dirigida por Leonardo D' Antoni y Alba Gil Memije.

La historia real detrás de la Tríada

Tríada está basada en la historia de los hermanos Edward Galland, David Kellman y Robert Shafran, quienes fueron separados al nacer para luego ser ubicados en diferentes familias: una obrera, otra de clase media y la tercera, la casa de un médico acomodado. En 1980, cuando los trillizos tenían 19 años, un encuentro casual y un caso de des identidad hicieron que se encontraran. Hasta ese momento, ni ellos ni las familias sabían que ninguno de los otros dos habían existido.

Al principio, la historia de los trillizos fue aclamada por los medios de comunicación: a pesar de sus diferentes crianzas, los tres hombres eran iguales. Caminaban igual, bailaban igual, fumaban el mismo tipo de cigarros entre otros intereses similares. Sus padres adoptivos incluso revelaron que cuando eran bebés, cada niño se angustiaba y se golpeaba la cabeza contra el costado de la cuna.

El caso de los hermanos fue una sensación de la noche a la mañana: los trillizos incluso hicieron un cameo en la película de Madonna Buscando desesperadamente a Susan. Durante quince años, los hombres vivieron una existencia feliz, abrieron juntos un restaurante llamado “Trillizos” y cada uno se enamoró y tuvo hijos.

Netflix: Tríada

El final de la felicidad de los trillizos y el origen del drama

La felicidad entre los hermanos no duró más tiempo después de que en 1995, Galland se quitó la vida por un caso de depresión, producto de una serie de problemas mentales que comenzaron a afectarlo no solo a él sino a los tres hermanos desde pequeños. Gracias a la investigación del periodista neoyorquino Lawrence Wright sobre sobre el Dr. Peter Neubauer y su proyecto ‘naturaleza versus crianza’ que comenzó en la década de 1950, las familias descubrieron que la separación de los hermanos no fue accidental.

A través de sus hallazgos, Wright descubrió que Neubauer había trabajado con una agencia de adopción de “élite” llamada The Louise Wise Agency, para monitorear a hermanos idénticos durante la infancia. El requisito era que los niños tenían que ser separados. En el documental Three Identical Strangers (Tres idénticos desconocidos) de 2018, los hermanos recordaron que personas de la agencia los filmaron, pidiéndoles que dijeran esto o aquello, andar en bicicleta o pintar un cuadro, con el pretexto de que estaban monitoreando a los niños que habían sido adoptados.