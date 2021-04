El presidente de la Cámara de Diputados no pudo evitar las lágrimas.

En la presentación del Plan Paradas Seguras encabezada por el presidente Alberto Fernández en la localidad bonaerense de Merlo, se vivió un momento realmente emotivo. Acompañado del gobernador local Axel Kicillof y de Sergio Massa, el Jefe de Estado recordó al difunto ministro de Transporte Mario Meoni. Y fue justamente el presidente de la Cámara de Diputados quien se quebró en llanto al mencionar unas palabras sobre quien, más que colega, fue un amigo que le dio la vida.

"El sábado cuando recorríamos su último adiós, la ciudad, una chica que ayer me volvió a escribir en el Instagram (porque leyó mi carta) cuando pasábamos con el auto me gritó: 'Se va uno de los buenos'", comenzó diciendo Massa, quien recibió el aplauso de los presentes en el acto al no poder continuar con su relato producto de la emoción que le generó el recuerdo de Meoni.

Acto seguido, Sergio Massa continuó: "Te cuento, Alberto, que eso que nos pasó el sábado a la mañana, el llorar, porque lloramos los dos, sabiendo que el momento de dolor y de angustia que vive la sociedad se completaba con un momento de dolor y angustia particular".

"De alguna manera está reflejado en el sentimiento de esa piba que es el sentimiento de todos los que estamos acá. No se fue un dirigente político, un papá, o un marido. Se fue un buen tipo, una buena persona", aseguró Massa, quien llevó adelante una relación de amistad estrecha con quien falleció el pasado 23 de abril en un accidente automovilístico rumbo a Junín.

Los detalles del accidente en el que murió Mario Meoni, ex ministro de Transporte de la Nación

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, murió este viernes en un accidente automovilístico camino a Junín. Según informaron autoridades de la localidad, el accidente ocurrió en el KM 112 de la Ruta Nacional 7, sentido San Andrés de Giles Carmen de Areco. La data confirma que iba solo y quedó atrapado en su auto.

El político, de 56 años, había acompañado al presidente Alberto Fernández en la tercera reunión del Gabinete Federan en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Firmaron convenios para realizar nuevas obras y llevaron adelante distintas inversiones de cara al futuro.

Cabe destacar que a fines del año pasado, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, recorrió las obras en dicha ruta en el tramo Chacabuco-Junín. Los planes del Gobierno, que todavía se mantienen, tienen que ver con transformarla en autopista. "Es una obra histórica, muy deseada por vecinos y vecinas de Junín hace años. Lo importante es que se haga como corresponde y no como maquillaje para venderle a los medios", había expresado.