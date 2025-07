Rusia condena a 12 años de cárcel al "Jesucristo" de Siberia por dañar a sus seguidores

FOTO DE ARCHIVO: Vissarion, que se ha autoproclamado nuevo Cristo, dirige un servicio durante la fiesta de la "Fiesta de la Buena Fruta" en un pueblo al sureste de la ciudad siberiana rusa de Krasnoyarsk

El líder de una secta rusa que afirmaba ser Jesucristo reencarnado fue condenado el lunes a 12 años de prisión tras ser declarado culpable de perjudicar la salud y las finanzas de sus seguidores.

Serguéi Torop, expolicía de tráfico conocido por sus seguidores como "Vissarion", fundó la Iglesia del Último Testamento en una remota, pero pintoresca zona de la región siberiana de Krasnoyarsk en 1991, el mismo año de la desintegración de la Unión Soviética.

Torop, un místico con barba y pelo largo, afirmó haber "renacido" para transmitir la palabra de Dios y atrajo a miles de seguidores, algunos de los cuales acudieron en masa a vivir en un asentamiento conocido como la "Morada del Amanecer" o "Ciudad del Sol", en una época en la que Rusia luchaba contra la pobreza y la anarquía.

Torop, de 64 años, dijo a sus seguidores, que entonaban regularmente oraciones en su honor mirando hacia su gran residencia en la cima de una colina, que no comieran carne, no fumaran, no bebieran alcohol ni dijeran palabrotas, y que dejaran de utilizar dinero.

Sin embargo, el Comité de Investigación, el equivalente ruso del FBI estadounidense, acusó a Torop y a dos colaboradores de utilizar la presión psicológica para obtener dinero de sus seguidores y de dañar gravemente su salud mental y física.

En un comunicado hecho público el lunes, un tribunal de la ciudad siberiana de Novosibirsk declaró culpables a los tres hombres, condenó a Torop y Vladimir Vedernikov a 12 años y a Vadim Redkin a 11 años y los envió en un centro penitenciario de máxima seguridad.

También fueron condenados a pagar 40 millones de rublos (511.500 dólares) para compensar a sus víctimas por "daños morales".

Los tres negaron haber cometido delito alguno.

Torop y los dos colaboradores fueron detenidos en una redada de las fuerzas de seguridad en helicóptero en 2020 en la que participó el servicio de seguridad ruso, el FSB, la agencia sucesora del KGB soviético.

Según la agencia de noticias estatal RIA, los investigadores dijeron que los hombres habían causado "daños morales" a 16 personas, daños graves a la salud física de seis personas y daños moderados a la salud de otra persona.

Vedernikov, uno de los colaboradores, también había sido acusado de fraude, informó RIA.

En un documental de la BBC de 2017, el cineasta Simon Reeve entrevistó a Torop, quien negó haber cometido delito alguno. La película mostraba cómo niñas en edad escolar cuyos padres eran sus seguidores estaban siendo educadas para ser lo que un maestro local llamaba "futuras esposas para hombres dignos".

(1 dólar = 78,1955 rublos)

Con información de Reuters